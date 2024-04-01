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Известный телеведущий признался, пойдет ли на фронт по повестке

1 апреля 2024 13:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ведущий Тимур Мирошниченко признался, готов ли к службе в рядах ВСУ
Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Шоумен и известный телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, пойдет ли он на фронт, если получит повестку. Он также признался, являлся ли в ТЦК после начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом он рассказал в программе "В постели ".

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Многодетный телеведущий Тимур Мирошниченко имеет воинское звание младшего лейтенанта и регулярно посещает ТЦК и СП для того, чтобы обновить свои личные данные в соответствии с украинским законодательством. В ближайшие дни у Мирошниченко как раз запланирован очередной визит в военкомат.

"Я военнообязанный. Я младший лейтенант. Я и так в этой системе. Вот послезавтра иду в ТЦК. Я туда каждые полгода хожу, потому что мне так нужно", — сообщил он.

Шоумен признался, что в силу своей профессии, имеет бронирование от военной службы, однако если получит повестку, то подпишет её. Телеведущий не собирается избегать ответственности за границей.

"У меня есть бронирование от моей работы, потому что я работаю на телевидении, а телевидение, как средство массовой информации, является частью критической инфраструктуры страны. То есть у меня есть бронирование, но если наступит тот момент, что все, вариантов уже нет, то конечно, я бежать за границу точно не буду", — отметил Мирошниченко.

Напомним, Мирошниченко вместе с супругой Инной воспитывает троих детей: дочь Мию, сына Марка и сына Марселя, которого они усыновили летом 2023 года. Таким образом, телеведущий еще и имеет право на отсрочку, как многодетный отец.

Ранее мы писали, что Инна Мирошниченко нежно поздравила мужа с праздником. А также Мирошниченко восхитили домашней фотосессией с сыном.

ВСУ
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военный учет
украинские звезды
мобилизация
ТЦК и СП
Тимур Мирошниченко
Инна Мирошниченко

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