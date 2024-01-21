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Дружина Тімура Мірошниченка романтично привітала чоловіка з річницею

21 січня 2024 11:25
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина Тімура Мірошниченка романтично привітала чоловіка з річницею
Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Інна Мірошниченко ніжно привітала свого чоловіка, ведучого Тімура Мірошниченка з річницею. Жінка зізналася, що робить її щасливою.

Про це стало відомо з Instagram жінки шоумена.

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Тімур та Інна Мірошниченки зараз готуються до всиновлення другої дитини. За словами Інни, у неї найкращий чоловік.

 

"6 років я найщасливіша жінка у світі, бо у мене є ти! Найкращий чоловік, найніжніший тато, мій найкращий друг. З тобою я росту, літаю, з тобою я завжди в світі надійності та турботи! 6 років — це ніби і небагато. Але за ці роки у нас троє дітей, шлях до четвертої, ти вибираєш бус, бо не любиш семимісні авто. Ми будь-яку перешкоду чи проблему сприймаємо, як пригоду, бо ми разом! Нам байдуже, де, і важливо, з ким! Ти руйнуєш всі негативні установки та стереотипи. Ти створюєш світ, у якому існує лише любов та довіра. Дякую тобі за ці 6 років! Планую бути з тобою ще 6 життів!" — говорить Інна Мірошниченко.

Інна та Тімур Мірошниченки виховують трьох дітей: Мію, Марка та Марселя. Останнього всиновили минулого року. На початку року подружжя розпочали підготовки до усиновлення ще однієї дитини, хоча раніше Інна розповідала, що система дуже уповільнює цей процес. Днями жінка поділилася відео з поїздки на курси всиновлювачів.

Нагадаємо, дружина хворого Брюса Вілліса привітала його з річницею романтичним фото.

Раніше Інна Мірошниченко замилувала різдвяною фотосесією прийомного сина.

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Тімур Мірошниченко
Інна Мірошниченко

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