Юморист Андрей Лузан мобилизовался.

Известный украинский юморист вступил в ряды ВСУ
Украинский продюсер, комик, один из основателей юмористического YouTube-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан мобилизовался. Он скоро поедет на войну.
Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram.
Андрей Лузан мобилизовался в украинское войско
Комик отправится на войну уже 6 июля. Сейчас он еще находится в туре по Украине.
"Закрытый аккаунт — это единственное место, где я говорил о том, что я мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в этот тур для того, чтобы прямо перед тем, как мобилизоваться, кайфонуть от Украины", — сообщил юморист.
Ранее Андрей Лузан рассказывал, что пережил стресс из-за нового закона о мобилизации. Впрочем, он изменил свое мнение, изучив историю разных стран и понял, что независимость отстаивают оружием.
Напомним, недавно мобилизовался музыкант из группы KAZKA. Также на фронте погиб брат украинского музыканта Сергей Танчинец.
Читайте Новини.LIVE!