Юморист Андрей Лузан мобилизовался.

Украинский комик Андрей Лузан. Фото: instagram.com/luzannnn

Украинский продюсер, комик, один из основателей юмористического YouTube-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан мобилизовался. Он скоро поедет на войну.

Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram.

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Комик отправится на войну уже 6 июля. Сейчас он еще находится в туре по Украине.

"Закрытый аккаунт — это единственное место, где я говорил о том, что я мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в этот тур для того, чтобы прямо перед тем, как мобилизоваться, кайфонуть от Украины", — сообщил юморист.

Украинский комик Андрей Лузан вступил в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn

Ранее Андрей Лузан рассказывал, что пережил стресс из-за нового закона о мобилизации. Впрочем, он изменил свое мнение, изучив историю разных стран и понял, что независимость отстаивают оружием.

Напомним, недавно мобилизовался музыкант из группы KAZKA. Также на фронте погиб брат украинского музыканта Сергей Танчинец.