Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известный украинский юморист вступил в ряды ВСУ arrow

Известный украинский юморист вступил в ряды ВСУ

2 июля 2024 13:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Юморист Андрей Лузан мобилизовался.
Украинский комик Андрей Лузан. Фото: instagram.com/luzannnn
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский продюсер, комик, один из основателей юмористического YouTube-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан мобилизовался. Он скоро поедет на войну.

Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram.

Читайте также:

Андрей Лузан мобилизовался в украинское войско

Комик отправится на войну уже 6 июля. Сейчас он еще находится в туре по Украине.

"Закрытый аккаунт — это единственное место, где я говорил о том, что я мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в этот тур для того, чтобы прямо перед тем, как мобилизоваться, кайфонуть от Украины", — сообщил юморист.

Украинский комик Андрей Лузан вступил в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn
Украинский комик Андрей Лузан вступил в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn

Ранее Андрей Лузан рассказывал, что пережил стресс из-за нового закона о мобилизации. Впрочем, он изменил свое мнение, изучив историю разных стран и понял, что независимость отстаивают оружием.

Напомним, недавно мобилизовался музыкант из группы KAZKA. Также на фронте погиб брат украинского музыканта Сергей Танчинец.

война артисты украинские звезды юмор мобилизация фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно