Учасник гурту KAZKA Дмитро Мазуряк став на захист України — деталі

Сопілкар гурту KAZKA Дмитро Мазуряк. Фото: instagram.com/kazka.band/

Учасник гурту KAZKA Дмитро Мазуряк став на захист України. Музикант вже пройшов військову підготовку, однак поки не може повідомляти про деталі своєї служби.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Артист опублікував фото у військовій формі зі зброєю у руках та привітав шанувальників із Днем Конституції України. Музикант повідомив, що він вже другий місяць несе службу у ЗСУ і пройшов військовий вишкіл.

Дмитро Мазуряк сподівається, що ще не раз зможе запалити на концерті разом зі своїми фанами.

"Вже другий місяць я в Збройних силах України. Пройшов навчання. Про службу трохи згодом. Щодо концертів — поки нічого не можу обіцяти, та гадаю, ще побачимось. Служу українському народові!" — звернувся учасник гурту KAZKA до шанувальників.

Нагадаємо, український актор Юрій Феліпенко, який зіграв у серіалі "Обіцянка Богу", мобілізувався до війська та склав присягу. А також до лав ЗСУ приєднався фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк.