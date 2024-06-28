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Музикант гурту KAZKA доєднався до лав ЗСУ

28 червня 2024 17:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Учасник гурту KAZKA Дмитро Мазуряк став на захист України — деталі
Сопілкар гурту KAZKA Дмитро Мазуряк. Фото: instagram.com/kazka.band/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Учасник гурту KAZKA Дмитро Мазуряк став на захист України. Музикант вже пройшов військову підготовку, однак поки не може повідомляти про деталі своєї служби.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Артист опублікував фото у військовій формі зі зброєю у руках та привітав шанувальників із Днем Конституції України. Музикант повідомив, що він вже другий місяць несе службу у ЗСУ і пройшов військовий вишкіл.

Дмитро Мазуряк сподівається, що ще не раз зможе запалити на концерті разом зі своїми фанами.

"Вже другий місяць я в Збройних силах України. Пройшов навчання. Про службу трохи згодом. Щодо концертів — поки нічого не можу обіцяти, та гадаю, ще побачимось. Служу українському народові!" — звернувся учасник гурту KAZKA до шанувальників.

Нагадаємо, український актор Юрій Феліпенко, який зіграв у серіалі "Обіцянка Богу", мобілізувався до війська та склав присягу. А також до лав ЗСУ приєднався фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк.

ЗСУ
росіяни
Kazka
українські зірки
мобілізація
війна в Україні
фронт

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