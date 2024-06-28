Учасник гурту KAZKA Дмитро Мазуряк став на захист України — деталі

Музикант гурту KAZKA доєднався до лав ЗСУ
Учасник гурту KAZKA Дмитро Мазуряк став на захист України. Музикант вже пройшов військову підготовку, однак поки не може повідомляти про деталі своєї служби.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
Учасник гурту KAZKA Дмитро Мазуряк захищатиме нашу країну від ворога
Артист опублікував фото у військовій формі зі зброєю у руках та привітав шанувальників із Днем Конституції України. Музикант повідомив, що він вже другий місяць несе службу у ЗСУ і пройшов військовий вишкіл.
Дмитро Мазуряк сподівається, що ще не раз зможе запалити на концерті разом зі своїми фанами.
"Вже другий місяць я в Збройних силах України. Пройшов навчання. Про службу трохи згодом. Щодо концертів — поки нічого не можу обіцяти, та гадаю, ще побачимось. Служу українському народові!" — звернувся учасник гурту KAZKA до шанувальників.
Нагадаємо, український актор Юрій Феліпенко, який зіграв у серіалі "Обіцянка Богу", мобілізувався до війська та склав присягу. А також до лав ЗСУ приєднався фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк.
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