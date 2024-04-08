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Известный украинский клипмейкер готовит номер для Азербайджана на Евровидении-2024

8 апреля 2024 14:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Украинский клипмейкер работает над номером для Азербайджана на Евровидении
Украинский режиссер Евгений Тимохин с представителями Азербайджана на Евровидении-2024. Фото: facebook.com/yevgeniy.timokhin.director
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский режиссер и клипмейкер Евгений Тимохин (TIMÓ) готовит номер для Азербайджана на песенном конкурсе "Евровидение-2024". Страну будут представлять певцы Фахри Исмаилов и Илькин Довлатов.

Об этом режиссер сообщил на своей странице Facebook.

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Азербайджан на "Евровидении-2024" с песней Özünlə apar представят исполнители Фахри Исмаилов и Илькин Довлатов (İlkin Dövlətov), для которых готовит номер украинский режиссер TIMÓ (Евгений Тимохин).

У него большой опыт с известными украинскими исполнителями. TIMÓ снимал клипы для KAZAKY, LAMA, Анастасии Приходько, Златы Огневич, Юлии Думанской.

Евгений Тимохин поставит номер для Азербайджана на Евровидении-
TIMÓ готовит номер Евровидения с азербайджанскими певцами. Фото: скриншот Facebook

Известный клипмейкер также ставил номера для многих концертов и телевизионных шоу ("Голос країни 2", "Фабрика зірок 4" и другие). Кроме того, Тимохин трижды получал награду за лучшие постановки модных показов на Ukrainian Fashion Week.

В этом году Международный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал — 11 мая.

Напомним, ранее мы писали, как группа ABBA победила на "Евровидении" 50 лет назад. Также мы рассказывали, что официальные фан-клубы Евровидения уже выбирают своих фаворитов.

Евровидение
музыка
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Евровидение-2024

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