Известный украинский пианист рассказал, оставил ли он в репертуаре русскую классику

Украинский пианист Павел Гинтов. Фото: скриншот YouTube

Нью-Йоркский пианист родом из Украины Павел Гинтов объяснил, почему отказался играть известных российских композиторов. Любые музыкальные произведения Рахманинова или Чайковского у него ассоциируются с празднованием россиянами аннексии украинских территорий.

Об этом он рассказал "Голосу Америки" .

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Украинский пианист отказался от исполнения музыкальных произведений российских композиторов

Пианист объяснил, что музыканту не так-то просто отказаться от произведений русских композиторов, ведь творческие люди тратят очень много времени на их изучение и они становятся частью их личности.

Гинтов признался, что сам много лет подряд играл Рахманинова и Чайковского. Музыкант рассказал, что ему было несложно отказаться от русских классиков, ведь их музыкальные произведения ассоциируются у него с тем, как россияне празднуют оккупацию и аннексию части Украины.

Украинский пианист Павел Гинтов. Фото: скриншот YouTube

"Я просто физически сейчас я не могу играть эту музыку. В ней есть Россия, с этим ничего сделать нельзя. Нельзя забрать из нее Россию, потому что, когда я даже представляю, что я сейчас буду играть Рахманинова, с этими русскими колоколами, или концерт Чайковского с празднованием в финале, то даже если там есть украинские темы, то я все равно представляю празднование в честь аннексии украинских территорий", — объяснил пианист.

Пианист Павел Гинтов помогает украинским врачам

В конце января музыкант организовал в Вашингтоне благотворительный концерт украинской классической музыки, на котором собрал средства, направленные на помощь украинским врачам на передовой и профподготовку украинских врачей в американских клиниках. Кроме музыкальных произведений Лысенко, Лятошинского и Скорика, пианист сыграл композиции мало известных даже в Украине композиторов, которых советские власти выгнали в эмиграцию.

Напомним, ранее мы писали, что предательница Таисия Повалий поблагодарила оккупантов за спасение на фоне смертельных обстрелов в Запорожье. Также мы рассказывали, что в Литве отменили концерт итальянского певца, развлекавшего россиян.