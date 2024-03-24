Відомий український піаніст розповів, чи залишив він в репертуарі російську класику

Український піаніст Павло Гінтов. Фото: скриншот YouTube

Нью-йоркський піаніст родом з України Павло Гінтов пояснив, чому відмовився грати відомих російських композиторів. Будь-які музичні твори Рахманінова чи Чайковського в нього асоціюються зі святкуванням росіянами анексії українських територій.

Про це він розповів "Голосу Америки".

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Піаніст пояснив, що музиканту не так просто відмовитися від творів російських композиторів, адже творчі люди витрачають дуже багато часу на їх вивчення і вони стають частиною їх особистості.

Гінтов зізнався, що сам багато років підряд грав Рахманінова та Чайковського. Музикант розповів, що йому було не складно відмовитися від російських класиків, адже їх музичні твори асоціюються у нього із тим, як росіяни святкують окупацію та анексію частини України.

Український піаніст Павло Гінтов. Фото: скриншот YouTube

"Я просто фізично зараз я не можу грати цю музику. У ній є Росія, з цим нічого зробити не можна. Не можна забрати з неї Росію, тому що, коли я навіть уявляю, що я зараз буду грати Рахманінова, з цими російськими дзвонами, чи концерт Чайковського зі святкуванням у фіналі, то навіть якщо там є українські теми, то я все одно уявляю святкування на честь анексії українських територій", — пояснив піаніст.

Піаніст Павло Гінтов допомагає українським лікарям

Наприкінці січня музикант організував у Вашингтоні благодійний концерт української класичної музики на якому зібрав кошти, які були спрямовані на допомогу українським лікарям на передовій та на профпідготовку українських лікарів в американських клініках. Окрім музичних творів Лисенка, Лятошинського і Скорика, піаніст зіграв композиції мало знаних навіть в Україні композиторів, яких радянська влада вигнала в еміграцію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниця Таїсія Повалій подякувала окупантам за порятунок на тлі смертельного обстрілу в Запоріжжі. Також ми розповідали, що у Литві скасували концерт італійського співака, який розважав росіян.