Известный украинский ведущий женился на девушке из Калуша

Александр Попов в шоу "Слава+". Фото: стоп-кадр видео

Эксведущий утреннего телешоу "Завтрак. Выходной" Александр Попов женился. Он выбрал для себя модную красавицу с запада Украины.

Об этом он рассказал в интервью со Славой Деминым.

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Эксведущий утреннего шоу "Завтрак. Выходной" Александр Попов впервые признался, что он женился. Они вместе с любимой дали клятву перед богом.

Александр впервые встретился с Галиной еще до начала полномасштабной войны на телеканале "1+1". Тогда она была стилистом.

"Она стилист, мы познакомились на канале. Но по факту она не работает на канале давно, уже как минимум два года точно. Она работала, у нас был небольшой роман, отношения. Она меня какой-то определенный период ненавидела, потому что я уже очень своенравный: "Это я не хочу одевать, это мне не нравится". Но со временем укротил себя. Я долго ее добивался. Она галичанка, а как говорит Игорь Цыганик, все галичанки, ух это сложные. Она из Калуша" , — рассказал телеведущий в программе "Слава +".

Александр Попов признался, что официально они с любимой не расписаны, но вступили в брак перед Богом в церкви.

Актер сделал предложение своей девушке на ее день рождения в Риме. Они планировали свадьбу, но после началась пономасштабная война. Пара почувствовала, что сейчас для них большой праздник был бы некстати, однако позже решили, что не хотят тянуть с венчанием.

"Началась война. Ну и не до этого. А потом мы решили, давай обвенчаемся. Потому что мне кажется, это важнее. И мы обвенчались просто вдвоем, никого не было. Было прикольно то, что у нас свадьба была в церкви, она еще не достроена от слова совсем. Плитка была затянута полиэтиленом, там строительные материалы стоят, одна икона. И мы были первыми, кто обвенчался там" , — рассказал романтическую историю Попов.

Ранее известный блогер опроверг слухи о свадьбе со своим парнем.

Также сын Арнольда Шварценеггера женится.