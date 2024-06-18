Суммы заработков Ани Лорак и группы "ВИА Гра" в 2000-х годах

Украинский телеведущий Руслан Сеничкин. Фото: скриншот с интервью

Популярный ведущий утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин в начале своей карьеры успел поработать пиарщиком. Представитель медиа раскрыл гонорары самых топовых украинских звезд 2000-х — Ани Лорак и группы "ВИА Гра".

Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

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В начале своей карьеры он работал на радио, однако решил попробовать свои силы в смежной сфере и стал пиар-директором. Без опыта Сеничкин организовывал в городе Днепр концерты группы "ВИА Гра", Валерия Леонтьева, Николая Трубача, Михаила Жванецкого и Ани Лорак.

Ведущий поделился некоторыми нюансами работы со знаменитостями.

"Я понял, как договариваться о звезде, как эти торги происходят: она приезжает в Днепропетровск (ныне Днепр), если она здесь, то я ее перехвачу за какой-то гонорар немножечко меньше, потому что она же там выступает. Я же ее могу заманить в наш клуб, а это будет меньший гонорар", — рассказал представитель медиа.

Сеничкин признался, что в 2003 году продюсер Ани Лорак Юрий Фальоса за один концерт требовал 3000 долларов и у ведущего не было финансовой возможности покрыть такой гонорар.

Он добавил, что с продюсерами группы "ВИА Гра" договориться было гораздо проще, хотя ценник у них был даже выше, чем у Лорак. Ведущий сообщил, что в 2000-х Мэйхер, Брежнева и Седакова зарабатывали за одно выступление 7 тыс. долларов.

Группа "ВИА Гра". Фото: скриншот YouTube

"Вместо Лорак — "ВИА Гра". Надо встретить, поселить в гостинице, привезти на саундчек, снова поселить, покормить. Это треш. Полгода и вернулся на радиостанцию. И разочаровался. На гонораре "ВИА Гры" за 7000$ в тот золотой состав", — вспомнил он.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак подала документы на получение российского гражданства. А также зять покойной артистки Нины Матвиенко честно рассказал, какой самый большой гонорар он получал за свою профессиональную карьеру.