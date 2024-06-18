Суми заробітків Ані Лорак та гурту "ВІА Гра" у 2000-х роках

Український телеведучий Руслан Сенічкін. Фото: скриншот з інтерв'ю

Популярний ведучий ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін на початку своєї кар'єри встиг попрацювати піарником. Медійник розкрив гонорари найтоповіших українських зірок 2000-х — Ані Лорак та гурту "ВІА Гра".

Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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На початку своєї кар'єри він працював на радіо, однак вирішив спробувати свої сили в суміжній сфері і став піар-директором. Без досвіду Сенічкін організовував у місті Дніпро концерти гурту "ВІА Гра", Валерія Леонтьєва, Миколи Трубача, Михайла Жванецького та Ані Лорак.

Ведучий поділився деякими нюансами роботи із знаменитостями.

"Я зрозумів, як домовлятися про зірку, як оці торги відбуваються: вона приїжджає в Дніпропетровськ (нині Дніпро), якщо вона тут, то я її перехоплю за якийсь гонорар трошечки менше, бо вона ж там виступає. Я ж її можу заманити в наш клуб, а це буде менший гонорар", — розповів медійник.

Сенічкін зізнався, що у 2003 році продюсер Ані Лорак Юрій Фальоса за один концерт вимагав 3000 доларів і у ведучого не було фінансової можливості покрити такий гонорар.

Він додав, що з продюсерами гурту "ВІА Гра" домовитися було набагато простіше, що цінник у них був навіть вищий, ніж у Лорак. Ведучий повідомив, що в 2000-х Мейхер, Брежнева і Сєдакова заробляли за один виступ 7 тис. доларів.

Гурт "ВІА Гра". Фото: скриншот YouTube

"Замість Лорак - "ВІА Гра". Треба зустріти, поселити в готелі, привезти на саундчек, знов поселити, погодувати. Це треш. Пів року і повернувся на радіостанцію. Розчарувався. На гонорарі "ВІА Гри" за 7000$ в той золотий склад ", — пригадав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак подала документи на отримання російського громадянства. А також зять покійної артистки Ніни Матвієнко чесно розповів, який найбільший гонорар він отримував за свою професійну кар’єру.