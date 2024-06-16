Актер и ведущий Геннадий Попенко высказался о мобилизации в Украине.

Украинский телеведущий и военнослужащий Геннадий Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadi

Украинский ведущий и звезда фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман" признался, что думает о мобилизации в Украине. Он считает, что воевать должен каждый.

Свое мнение защитник высказал в интервью изданию OBOZ.UA.

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Геннадий Попенко — украинский ведущий и актер. Последняя его успешная роль это перевоплощение в поэта Михаила Семенка в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман". Он мобилизовался в начале полномасштабного русского вторжения. 45-летний мужчина заявил, стать на защиту Родины есть у каждого. Впрочем, чтобы это желание возникало у людей, нужно создать условия.

"Думаю, что должен работать закон. Защищать страну должны идти все. За исключением тех, кто имеет отсрочку по закону. Все же просто. Приди и обнови данные в ТЦК. Сделай это в телефоне. Распределение, обучение, мобилизация и демобилизация — все должно быть в законе. Но такое впечатление, что прозрачный механизм не нужен никому. Уклонисты не хотять обновлять данные, законодатели не хотять решать важные вопросы. Например, демобилизацию", — сказал Геннадий.

Украинский телеведущий и военнослужащий Геннадий Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadi

На вопрос по поводу уклонистов из медийной и художественной сферы — Попенко был немногословен. Впрочем, отметил, что они лишатся своей популярности в Украине.

"Я о них не думаю. И желаю тому же нашему обществу. Артист на плаву, пока о нем говорят, вспоминают. Если этого не будет, то и артиста не будет", — подчеркнул Попенко.

Украинский телеведущий и военнослужащий Геннадий Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadi

Напомним, лидер украинской группы А.Torvald Женя Галич высказался об украинцах, скрывающихся от мобилизации. Также Сергей Жадан прокомментировал свое вступление в ряды "Хартии".