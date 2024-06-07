Сергій Жадан потролив інтернет-видання — деталі

Український письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Відомий український письменник Сергій Жадан і лідер гурту "Жадан і Собаки" повідомив про те, що долучився до лав 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія". Українські ЗМІ вмить підхопили цю новину. Митець посміявся із заголовка, опублікованого одним із видань.

Відповідний скриншот письменник опублікував на своїй сторінці у соцмережі X.

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Відомий письменник поділився з підписниками скриншотом із кумедним заголовком. Автор публікації намагався привернути увагу читачів клікбейтними фразами, однак лише насмішив Жадана та його аудиторію.

"Жадан після розставання з Христиною Соловій погодився вмерти за Україну: "Служу народу", — йдеться в матеріалі.

Сам письменник відреагував на "гучну" статтю влучною лаконічною фразою: "Хроніки Нарнії" та фразою з вірша Тараса Шевченка "Як умру, то поховайте".

Публікація Сергія Жадана. Фото: скриншот із соцмережі X

Підписники рокера та письменника швидко "підхопили" його жарт. Жадан кумедно прокоментував майже кожну реакцію українців.

"Звізда рок-н-рола далжна умірєть!"

"Нормально відмітили чуваки день журналіста".

"Ну нарешті хтось то написав. Журналістика вищого рівня".

"Який політ фантазії".

"Простори інтернету — як велике галицьке село".

Коментарі під публікацією Сергія Жадана. Фото: скриншот із соцмережі X

Раніше ми писали, що вчений Тімоті Снайдер засудив рішення Сергія Жадана встати до війська. Також письменник заявив про бажання стати військовим ще два місяці тому.