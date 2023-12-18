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Известного писателя признали в России экстремистом и террористом

18 декабря 2023 22:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Известного писателя признали в России экстремистом и террористом
Писатель грузинского происхождения Борис Акунин (Григорий Чхартишвили). Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Писателя грузинского происхождения Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), который с начала российской агрессии против Украины 2014 года, выехал из России за границу, добавили в стране-террористе в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет РФ завел на него дело по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщаетBBC.

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Кроме того, что 68-летнего Акунина (есть в реестре так называемых "иноагентов") планируют объявить в розыск, ему также ограничили возможность финансовых операций. Тем, кто попадает в список террористов и экстремистов, полностью блокируют все банковские счета.

Они не могут получать зарплату и тратить более 110 долларов в месяц. Что, в принципе, Акунину, который почти 10 лет за границей, не грозит.

Писатель Борис Акунин. Фото: Google

"Как будто мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора. Это не плохой сон, это происходит с Россией", — прокомментировал на своем сайте Борис Акунин.

Акунин ранее неоднократно публично выступал с осуждением российского вторжения в Украину. После попадания в список террористов и экстремистов книги Чхартишвили начали убирать с полок магазинов. Не принимают заказы и на многих сайтах.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в России проведут местный аналог конкурса "Евровидение". Также мы рассказывали, что итальянская актриса Орнелла Мути приехала в РФ и заявила о желании работать там.

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