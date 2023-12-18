Відомого письменника визнали в Росії екстремістом та терористом

Письменник грузинського походження Борис Акунін (Григорій Чхартішвілі). Фото: Google

Письменника грузинського походження Бориса Акуніна (Григорія Чхартішвілі), який з початку російської агресії проти України 2014 року, виїхав з Росії за кордон додали в країні-терористі до переліку терористів та екстремістів. Слідчий комітет РФ завів на нього справу за двома статтями кримінального кодексу.

Про це повідомляє BBC.

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Окрім того, що 68-річного Акуніна (є в реєстрі так званих "іноагентів") планують оголосити в розшук, йому також обмежили можливість фінансових операцій. Тим, хто потрапляє до переліку терористів та екстремістів повністю блокують всі банківські рахунки.

Вони не можуть отримувати зарплату та витрачати понад 110 доларів на місяць. Що, в принципі, Акуніну, який майже 10 років за кордоном, не загрожує.

Письменник Борис Акунін. Фото: Google

"Ніби дрібна подія, заборона книг, оголошення якогось там письменника терористом, насправді важлива віха. Книжок у Росії не забороняли з радянських часів. Письменників не звинувачували у тероризмі з часів Великого Терору. Це не поганий сон, це відбувається з Росією наяву, насправді", — прокоментував на своєму сайті Борис Акунін.

Акунін раніше неодноразово публічно виступав із засудженням російського вторгнення в Україну. Після потрапляння до переліку терористів та екстремістів, книги Чхартішвілі почали прибирати з полиць магазинів. Не приймають замовлення й на багатьох сайтах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли в Росії проведуть місцевий аналог конкурсу "Євробачення". Також ми розповідали, що італійська акторка Орнелла Муті приїхала у РФ та заявила про бажання там працювати.