Верка Сердючка перепела песню Jerry Heil и Alyona Alyona и возмутила зрителей русскоязычными песнями.

Украинская артистка Верка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka

Украинская артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, отыграла концерт в Киеве. Она исполнила конкурсный трек Украины Teresa & Maria из "Евровидения-2024".

Об этом рассказали зрители в соцсетях.

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Среди концертного вечера Верка Сердючка обратилась к Jerry Heil и Alyona Alyona, которые в этом году представили Украину на Евровидении-2024. Они заняли третье место с треком Teresa & Maria.

"Я хочу поздравить девушек, которые были на этой Голгофе, на этом "Евровидении". Давайте поаплодируем Alyona Alyona и Jerry Heil", — произнесла со сцены Верка.

Кроме того, пиздец исполнила их победную песню. Однако текст изменила — вместо "с нами мама Тереза и Дева Мария" прозвучало "с нами мама Тереза и наша Вера".

Хотя и украинцы были счастливы видеть любимую артистку на сцене, настроение изменилось после исполнения русскоязычных треков. Поэтому некоторые покинули концерт среди номеров, ведь не готовы поддерживать язык оккупанта.

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona выпустили новый трек "Подоляночка" и уже представили атмосферный клип. Также мы рассказывали, как украинские певицы выступили на "Евровидении-2024".