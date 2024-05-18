Верка Сердючка перепела песню Jerry Heil и Alyona Alyona и возмутила зрителей русскоязычными песнями.

Верка Сердючка перепела песню Jerry Heil и Alyona Alyona на своем концерте
Украинская артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, отыграла концерт в Киеве. Она исполнила конкурсный трек Украины Teresa & Maria из "Евровидения-2024".
Об этом рассказали зрители в соцсетях.
Верка Сердючка спела Teresa & Maria и вспомнила русскоязычные треки
Среди концертного вечера Верка Сердючка обратилась к Jerry Heil и Alyona Alyona, которые в этом году представили Украину на Евровидении-2024. Они заняли третье место с треком Teresa & Maria.
"Я хочу поздравить девушек, которые были на этой Голгофе, на этом "Евровидении". Давайте поаплодируем Alyona Alyona и Jerry Heil", — произнесла со сцены Верка.
@entertainmentua
#украина #хфактор #голоскраїни #евровидение # альонаальона♬ оригинальный звук - EntertainmentUa
Кроме того, пиздец исполнила их победную песню. Однако текст изменила — вместо "с нами мама Тереза и Дева Мария" прозвучало "с нами мама Тереза и наша Вера".
@alisastepanian
Это было очень мощно 🔥 #сердючка #веркасердючка #киев♬ оригинальный звук – Alisa Stepanian
Хотя и украинцы были счастливы видеть любимую артистку на сцене, настроение изменилось после исполнения русскоязычных треков. Поэтому некоторые покинули концерт среди номеров, ведь не готовы поддерживать язык оккупанта.
@alisastepanian
#веркасердючка #всебудетхорошо #всебудеукраина🇺🇦💙💛♬ оригинальный звук – Alisa Stepanian
Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona выпустили новый трек "Подоляночка" и уже представили атмосферный клип. Также мы рассказывали, как украинские певицы выступили на "Евровидении-2024".
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