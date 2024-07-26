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Выгнали со сцены из-за Зеленского — Atlas Weekend извинился перед комиком

26 июля 2024 12:02
Антонина Завадская - Редактор
Сергея Чиркова охранник выгнал со сцены Atlas Weekend - реакция организаторов
Украинский комик Сергей Чирков. Фото: instagram/serhiichyrkov
Антонина Завадская - Редактор

Организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend принесли извинения юмористу Сергею Чиркову, которого силой выгнали со сцены. Это произошло после начала стендапа о Владимире Зеленском.

Извинения написали в Instagram.

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Сергея Чиркова охранник выгнал со сцены Atlas Weekend

Комик из "Подпольного Стендапа" Сергей Чирков был приглашен артист на Atlas Weekend. Когда он вышел на сцену, начал зачитывать речь Владимира Зеленского с президентских дебатов 2019 года. В ней глава государства критиковал Петра Порошенко за отсутствие равенства перед законом, ненаказанных коррупционеров и нежелание снять неприкосновенность с депутатов.

Сергей вспомнил цитаты о "конце эпохи бедности", "конец кумовства" и "скором завершении войны". Комик не добавил никаких комментариев и, очевидно, даже не успел озвучить подготовленный стендап. Вдруг к нему подошел телохранитель, вырвал микрофон и силой вывел его со сцены. Зрители возмутились и в соцсетях высказались об инциденте, как о "подавлении свободы слова и политическом преследовании".

Извинения перед Сергеем Чирковым. Фото: instagram.com/atlasweekend
Извинения перед Сергеем Чирковым. Фото: instagram.com/atlasweekend

Организаторы Atlas Festival только после публичного резонанса отреагировали на событие. Изложили сообщение о "недоразумении между Сергеем Чирковым и сотрудником команды, который превысил свои полномочия из-за ошибочной интерпретации происходящего на сцене".

"От имени организаторов публично просим прощения у Сергея и его менеджера Дарьи за непрофессиональное и неэтичное поведение и нарушение физических границ", — написали организаторы.

Напомним, как прошел музыкальный фестиваль Atlas Weekend в Киеве. Также Надя Дорофеева — новый сольник во Дворце Спорта.

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