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У Києві завершується музичний фестиваль Atlas United-2024 — фото

21 липня 2024 20:18
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
В Україні завершується фестиваль Atlas United-2024 — фото з події
Співачка Надя Дорофєєва на фестивалі Atlas United-2024. Фото: Новини.LIVE
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

У розпал літа в Україні пройшов музичний фестиваль Atlas United-2024. Організатори заходу цьогоріч поставили благодійну мету заходу — зібрати більше 100 млн гривень на потреби наших військових.

Новини.LIVE також побували на заході. 

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Останній день фестивалю Atlas United-2024

В останній день музичного фестивалю Atlas, який пройшов вперше під час повномасштабного вторгнення, виступило багато українських артистів — ONUKA, Сергій Жадан, YAKTAK, Lida Lee, Надя Дорофєєва та інші. Хедлайнером заходу цьогоріч стала фронтвумен нідерландського гурту Within Temptation Шерон ден Адель.

Головному редактору Новини.LIVE Олені Халік вдалося потрапити в останній день фестивалю на виступ популярної співачки Наді Дорофєєвої. На заході зірка анонсувала свій перший сольний концерт у Палаці Спорту.

Надя виступала перед шанувальниками в ультракоротких шортах та яскравому чорно-зеленому топі. Зірка доповнила свій образ об'ємною укладкою та яскравим макіяжем.

У Києві завершується музичний фестиваль Atlas United-2024 — фото - фото 1
Співачка Надя Дорофєєва на фестивалі Atlas United-2024. Фото: Новини.LIVE
У Києві завершується музичний фестиваль Atlas United-2024 — фото - фото 2
Співачка Надя Дорофєєва виступає на фестивалі Atlas United-2024. Фото: Новини.LIVE
У Києві завершується музичний фестиваль Atlas United-2024 — фото - фото 3
Фестиваль Atlas United-2024. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Jerry Heil готує запише спільний хіт із хедлайнерами Atlas United-2024 Within Temptation. А також співачка Надя Дорофєєва на фестивалі оголосила про свій майбутній сольний концерт у Палаці Спорту.

Надя Дорофєєва Atlas Weekend фестиваль фото закордонні зірки українські зірки

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