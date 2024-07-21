В Україні завершується фестиваль Atlas United-2024 — фото з події

У Києві завершується музичний фестиваль Atlas United-2024 — фото
У розпал літа в Україні пройшов музичний фестиваль Atlas United-2024. Організатори заходу цьогоріч поставили благодійну мету заходу — зібрати більше 100 млн гривень на потреби наших військових.
Новини.LIVE також побували на заході.
Останній день фестивалю Atlas United-2024
В останній день музичного фестивалю Atlas, який пройшов вперше під час повномасштабного вторгнення, виступило багато українських артистів — ONUKA, Сергій Жадан, YAKTAK, Lida Lee, Надя Дорофєєва та інші. Хедлайнером заходу цьогоріч стала фронтвумен нідерландського гурту Within Temptation Шерон ден Адель.
Головному редактору Новини.LIVE Олені Халік вдалося потрапити в останній день фестивалю на виступ популярної співачки Наді Дорофєєвої. На заході зірка анонсувала свій перший сольний концерт у Палаці Спорту.
Надя виступала перед шанувальниками в ультракоротких шортах та яскравому чорно-зеленому топі. Зірка доповнила свій образ об'ємною укладкою та яскравим макіяжем.
Нагадаємо, Jerry Heil готує запише спільний хіт із хедлайнерами Atlas United-2024 Within Temptation. А також співачка Надя Дорофєєва на фестивалі оголосила про свій майбутній сольний концерт у Палаці Спорту.
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