Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вигнали зі сцени через Зеленського — Atlas Weekend вибачився перед коміком arrow

Вигнали зі сцени через Зеленського — Atlas Weekend вибачився перед коміком

26 липня 2024 12:02
Антоніна Завадська - Редактор
Сергія Чиркова охоронець вигнав зі сцени Atlas Weekend — реакція організаторів
Український комік Сергій Чирков. Фото: instagram/serhiichyrkov
Антоніна Завадська - Редактор

Організатори музичного фестивалю Atlas Weekend вибачились перед гумористом Сергієм Чирковим, якого силою вигнали зі сцени. Це сталося після початку стендапу про Володимира Зеленського.

Вибачення написали в Instagram. 

Читайте також:

Сергія Чиркова охоронець вигнав зі сцени Atlas Weekend 

Комік з "Підпільного Стендапу" Сергій Чирков був запрошений артист на Atlas Weekend. Коли він вийшов на сцену, то почав зачитувати промову Володимира Зеленського з президентських дебатів 2019 року. У ній очільник країни  критикував Петра Порошенка за відсутність рівності перед законом, непокараних корупціонерів і небажання зняти недоторканість з депутатів.

Сергій пригадав цитати про "кінець епохи бідності", "кінець кумівства" та "швидке завершення війни". Комік не додав ніяких коментарів і очевидно навіть не встиг озвучити підготований стендап. Раптом до нього підійшов охоронець, вирвав мікрофон і силою вивів його зі сцени. Глядачі обурились і в соцмережах висловились про інцидент, як про "придушення свободи слова і політичне переслідування". 

Вибачення перед Сергієм Чирковим. Фото: instagram.com/atlasweekend
Вибачення перед Сергієм Чирковим. Фото: instagram.com/atlasweekend

Організатори Atlas Festival лише після публічного резонансу відреагували на подію. Виклали допис про "непорозуміння між Сергієм Чирковим і співробітником команди, який перевищив свої повноваження через хибну інтерпретацію того, що відбувалося на сцені".

"Від імені організаторів публічно просимо вибачення у Сергія та його менеджерки Дарʼї за непрофесійну та неетичну поведінку й порушення фізичних кордонів", — написали організатори.  

Нагадаємо, як минув музичний фестиваль Atlas Weekend у Києві. Також Надя Дорофеєва новий сольник у Палаці Спорту.

Петро Порошенко Володимир Зеленський скандал Atlas Weekend українські зірки гумор

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

17 липня 2024

15:07У Китаї бурхливо обговорюють ймовірність інсульту у Сі Цзиньпіна, — ЗМІ