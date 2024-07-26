Сергія Чиркова охоронець вигнав зі сцени Atlas Weekend 

Український комік Сергій Чирков. Фото: instagram/serhiichyrkov

Організатори музичного фестивалю Atlas Weekend вибачились перед гумористом Сергієм Чирковим, якого силою вигнали зі сцени. Це сталося після початку стендапу про Володимира Зеленського.

Вибачення написали в Instagram.

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Комік з "Підпільного Стендапу" Сергій Чирков був запрошений артист на Atlas Weekend. Коли він вийшов на сцену, то почав зачитувати промову Володимира Зеленського з президентських дебатів 2019 року. У ній очільник країни критикував Петра Порошенка за відсутність рівності перед законом, непокараних корупціонерів і небажання зняти недоторканість з депутатів.

Сергій пригадав цитати про "кінець епохи бідності", "кінець кумівства" та "швидке завершення війни". Комік не додав ніяких коментарів і очевидно навіть не встиг озвучити підготований стендап. Раптом до нього підійшов охоронець, вирвав мікрофон і силою вивів його зі сцени. Глядачі обурились і в соцмережах висловились про інцидент, як про "придушення свободи слова і політичне переслідування".

Вибачення перед Сергієм Чирковим. Фото: instagram.com/atlasweekend

Організатори Atlas Festival лише після публічного резонансу відреагували на подію. Виклали допис про "непорозуміння між Сергієм Чирковим і співробітником команди, який перевищив свої повноваження через хибну інтерпретацію того, що відбувалося на сцені".

"Від імені організаторів публічно просимо вибачення у Сергія та його менеджерки Дарʼї за непрофесійну та неетичну поведінку й порушення фізичних кордонів", — написали організатори.

Нагадаємо, як минув музичний фестиваль Atlas Weekend у Києві. Також Надя Дорофеєва новий сольник у Палаці Спорту.