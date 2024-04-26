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Война Брэда Питта и Анджелины Джоли обостряется — адвокаты называют его иск "оскорбительным"

26 апреля 2024 23:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Брэд Питт и Анджелина Джоли обострили споры из-за винодельни и суда.
Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит". Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор не могут прийти к согласию по разделу винодельни стоимостью 500 миллионов долларов. Их споры набирают оборотов.

Об этом пишет Page Six.

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Брэд Питт вместе со своими юристами подал запрос в Верховный суд Лос-Анджелеса, чтобы его бывшая жена Анджелина Джолли раскрыла NDA, то есть соглашения о неразглашении. В частности, составленные с личным персоналом. Он считает, что эти показания прольют свет на ситуацию.

Однако адвокаты Джоли считают такой запрос "оскорбительным". Сама Джоли заявила, что ей не придется передавать соглашения бывшему.

В суде звезда утверждала, что Питт заставлял ее подписать NDA, поскольку он хотел заставить ее умолкнуть о его оскорбительном отношении к ней и их семье. В частности, речь идет о ситуациях во время полета из Франции в Калифорнию в 2016 году.

Ранее актриса заявила, что Питт совершал физическое насилие задолго до этого семейного путешествия, однако оно стало последней точкой. В самолете актер впервые применил физическое насилие и к детям. После этого Джоли покинула его.

Также адвокаты актрисы считают, что передача соглашений о неразглашении невозможна из-за того, что это вмешательство в частную жизнь других людей — киностудии, брендов и сотрудников.

Напомним, долгий развод повлиял на новые отношения Брэда Питта. Также дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта очень страдает и требует от родителей прекратить вражду.

суд
скандал
Анджелина Джоли
Брэд Питт
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