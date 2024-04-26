Брэд Питт и Анджелина Джоли обострили споры из-за винодельни и суда.

Война Брэда Питта и Анджелины Джоли обостряется — адвокаты называют его иск "оскорбительным"
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор не могут прийти к согласию по разделу винодельни стоимостью 500 миллионов долларов. Их споры набирают оборотов.
Об этом пишет Page Six.
Джоли не собирается отдавать винодельню Питту
Брэд Питт вместе со своими юристами подал запрос в Верховный суд Лос-Анджелеса, чтобы его бывшая жена Анджелина Джолли раскрыла NDA, то есть соглашения о неразглашении. В частности, составленные с личным персоналом. Он считает, что эти показания прольют свет на ситуацию.
Однако адвокаты Джоли считают такой запрос "оскорбительным". Сама Джоли заявила, что ей не придется передавать соглашения бывшему.
В суде звезда утверждала, что Питт заставлял ее подписать NDA, поскольку он хотел заставить ее умолкнуть о его оскорбительном отношении к ней и их семье. В частности, речь идет о ситуациях во время полета из Франции в Калифорнию в 2016 году.
Ранее актриса заявила, что Питт совершал физическое насилие задолго до этого семейного путешествия, однако оно стало последней точкой. В самолете актер впервые применил физическое насилие и к детям. После этого Джоли покинула его.
Также адвокаты актрисы считают, что передача соглашений о неразглашении невозможна из-за того, что это вмешательство в частную жизнь других людей — киностудии, брендов и сотрудников.
Напомним, долгий развод повлиял на новые отношения Брэда Питта. Также дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта очень страдает и требует от родителей прекратить вражду.
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