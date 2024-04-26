Бред Пітт і Анджеліна Джолі загострили суперечки через виноробню і суд — причини

Американська актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі у фільмі "Містер і місіс Сміт". Фото: стоп-кадр

Американські актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт досі не можуть дійти згоди щодо поділу виноробні вартістю 500 мільйонів доларів. Їхні суперечки загостроються.

Про це пише Page Six.

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Бред Пітт разом зі своїми юристами подав запит до Верховного суду Лос-Анджелеса, щоб його колишня дружина Анджеліна Джоллі розкрила NDA, тобто угоди про нерозголошення. Зокрема, вкладені з особистим персоналом. Він вважає, що ці свідчення проллють світло на ситуацію.

Однак, адвокати Джолі вважають такий запит "образливим". Сама Джолі заявила, що їй не доведедеться передавати угоди колишньому.

У суді зірка стверджувала, що Пітт змушував її підписав NDA, оскільки він хотів змусити її замовкнути про його образливе сталення до неї та їхньої сім'ї. Зокрема, йдеться про ситуації під час польоту з Франції до Каліфорнії у 2016 році.

Раніше акторка заявила, що Пітт завдавав фізичне насильство завдовго до цієї сімейної подорожі, однак вона стала останньою крапкою. У літаку актор вперше застосував фізичне насильство і до дітей. Після цього Джолі покинула його.

Також адвокати акторки вважають, що передача угод про нерозголошення неможлива через те, що це втручаття приватне життя інших людей — кіностудії, брендів та співробітників.

Нагадаємо, довге розлучення вплинуло на нові стосунки Бреда Пітта. Також донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта дуже страждає і вимагає від батьків припинити ворожнечу.