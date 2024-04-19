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Донька Пітта та Джолі вимагає від батьків незвичайний подарунок на своє 18-річчя

19 квітня 2024 06:35
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Стас Кожушко
Редактор
Донька Пітта та Джолі вимагає від батьків примирення
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі з донькою Шайло. Фото: Instagram/shiloh.joliepit
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Наступного місяця, 27 травня, одній з доньок колишньої голлівудської пари Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, Шайло, виповниться 18 років. З цього приводу вона має до скандальних батьків прохання.

Про це повідомляє видання Life&Style.

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Прохання доньки Джолі та Пітта на 18-річчя

За словами інсайдера видання, Шайло не в захваті, що вже тривалий час імена її батьків з'являються в таблоїдах. Останнім часом колишня зіркова пара через адвокатів обмінялась звинуваченнями. Шайло втомилася від постійних розбірок, свідком якої є і вона, і її брати з сестрами. 

"Шайло набридли їхні сварки, і вона вимагає, щоб вони знайшли спосіб ладити або принаймні були ввічливі один з одним. Вона благає їх зробити це заради неї", — повідомив інсайдер. 

За його інформацією, раніше Шайло мовчала про це. Але тепер вона, на відміну від своїх сестер та братів, займає певну позицію.  

"Вона каже Анджеліні та Бреду, що їм потрібно розібратися у своїх стосунках і нарешті подорослішати", — підсумувало джерело.

Про дітей Джолі та Пітта

Зазначимо, що нещодавно Бред Пітт заявив — він більше не наполягає на спільній опіці над дітьми. Зіркова пара виховує Меддоксу (22 роки), Пакса (20), Захару (19), Шайло (17) та п’ятнадцятирічних Нокса та Вів’єн.  У ЗМІ з’явилась інформація, що Шайло вирішила жити разом із батьком. Втім, чи дала на це добро Джолі, поки що невідомо. 

50-річний Пітт зараз живе разом з дизайнеркою ювелірних виробів Інес де Рамон, яка молодша за нього на 26 років.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Анджеліна Джолі похизувалася хобі 15-річної доньки Вів'єн. Також ми розповідали, що наречена Бреда Пітта розпочала кар'єру моделі.

Анджеліна Джолі
діти
Бред Пітт
актори
закордонні зірки

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