Скандальне розлучення із Анжделіною Джолі вплинуло на нові романтичні стосунки Бреда Пітта

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Інсайдери стверджують, що затягнуте розлучення голлівудського актора Бреда Пітта зі його ексдружиною Анджеліною Джолі впливає на його стосунки з Інес де Рамон. Складне розставання Бреда та Анджеліни, схоже, триватиме майже стільки ж, скільки і стосунки, що йому передували, оскільки пара перебуває в запеклій судовій тяганині з моменту їхнього розриву в 2016 році.

Пор це пише Daily Mail.

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60-річний Бред живе разом зі своєю дівчиною, 34-річною Інес з 2022 року, і інсайдери стверджують, що актор відчайдушно хоче назавжди розірвати всі стосунки зі своєю колишньою дружиною.

"Бред більше за все хоче, щоб це було завершено. Якби це повністю залежало від нього, це було б уже давно закрито", — говорить інсайдер.

Відносини актриси з Бредом допомогли їй збагатитися майже на 100 мільйонів доларів. Колишній будинок пари у Франції і виноградник коштував 60 мільйонів доларів, коли вони купили його в 2008 році. Тепер, завдяки зусиллям Бреда та інвестиціям у бізнес, він коштує приголомшливих 164 мільйонів доларів. У 2021 році Анджеліна продала свою 50-відсоткову частку в Chateau Miraval російському олігарху Юрію Шефлеру без згоди свого чоловіка.

Джерело пояснило, що Бред прагне бути вільним, щоб він міг продовжувати рухатися вперед у своєму житті, оскільки справи розвиваються з Інес, яка цього тижня була представлена як зірка нової кампанії весна/літо 2024 дизайнера Філіпа Утера.

"Бред хоче рухатися вперед з Інес, але він не може, оскільки технічно він все ще одружений з матір'ю своїх дітей", — розповіло джерело.

Раніше цього місяця Інес розірвала свій трирічний шлюб із 41-річним актором "Щоденників вампіра" Полом Веслі, що, як повідомляється, спонукало Бреда остаточно розірвати власний шлюб.

"Завершення розлучення Інес із чоловіком і переїзд до Бреда спонукає його до завершення відносин з Енджі більше, ніж будь-коли. Бред наполегливо боровся, щоб перемогти своїх демонів, які виникли під час його шлюбу з Енджі. Він не п'є, і став людиною, яка заслуговує на ту любов, яку отримує від Інес", — говорить джерело.

Інес, виконавчий директор Anita Ko Jewelry. З 2000 року Пітт був одружений з Дженніфер Еністон до їхнього розлучення в 2005 році, коли він зустрів Анджеліну під час роботи над фільмом "Містер і місіс Сміт".

Вони зустрічалися дев'ять років, перш ніж одружитися в 2014 році. Колишня пара є батьками шести дітей: Меддокса, 21, Пакса, 19, Захари, 18, Шайло, 17, і близнюків Нокса і Вів'єн, 15.

Нагадаємо, американська акторка Анджеліна Джолі шокувала новими звинуваченнями на адресу ексчоловіка. А раніше ми писали, що нова наречена Бреда Пітта знялась у рекламі вбрання.