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Вышел трейлер фильма, который по сюжету похож на Гарри Поттера

31 декабря 2023 13:50
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Вышел трейлер фильма, который по сюжету похож на Гарри Поттера
Баннер фильма "Школа магических животных: Тайна школьного подворья". Фото: planetakino.ua
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Вышел трейлер нового фильма, который по сюжету напоминает культового "Гарри Поттера". Называется он  — "Школа магических животных: Тайна школьного двора".

Украинский трейлер опубликовал официальный канал Ukrainian Film Distribution .

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"Школа магических животных: Тайна школьного двора" это сказочный фильм о магической школе Винтерштайн, которая уже четверть века учит детей правильному обращению с волшебными зверьками.

 

Немецко-австрийский фильм является продолжением одноименной ленты. Обе части основываются на серии романов для детей писательницы Маргит Ауэр.

Сюжетом фильм напоминает легендарного "Гарри Поттера", ведь события также происходят в магической школе, которая выглядит как замок. А в приключения также попадают маленькие волшебники — ученики школы.

 

Кадр из фильма "Школа магических животных: Тайна школьного двора"

Тем не менее, в "Гарри Поттере" главный герой и его друзья сталкиваются со сложными и часто смертельными приключениями, тем временем как "Школа магических животных" более хороший и детский фильм, с танцами и песнями. И говорящими животными.

Съемки кино происходили в настоящем замке Граффентег в Нижней Австрии.

 

Кадр из фильма "Школа магических животных: Тайна школьного двора"

Напомним, какими были бы персонажи фильмов о Гарри Поттере, если бы на каст выбрали украинских актеров.

Также мы рассказывали, что какими сегодня стали звезды " Гарри Поттера".

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