Вышел трейлер фильма, который по сюжету похож на Гарри Поттера

Баннер фильма "Школа магических животных: Тайна школьного подворья". Фото: planetakino.ua

Вышел трейлер нового фильма, который по сюжету напоминает культового "Гарри Поттера". Называется он — "Школа магических животных: Тайна школьного двора".

Украинский трейлер опубликовал официальный канал Ukrainian Film Distribution .

Читайте также:

О современных магах и животных

"Школа магических животных: Тайна школьного двора" это сказочный фильм о магической школе Винтерштайн, которая уже четверть века учит детей правильному обращению с волшебными зверьками.

Немецко-австрийский фильм является продолжением одноименной ленты. Обе части основываются на серии романов для детей писательницы Маргит Ауэр.

Сюжетом фильм напоминает легендарного "Гарри Поттера", ведь события также происходят в магической школе, которая выглядит как замок. А в приключения также попадают маленькие волшебники — ученики школы.

Кадр из фильма "Школа магических животных: Тайна школьного двора"

Тем не менее, в "Гарри Поттере" главный герой и его друзья сталкиваются со сложными и часто смертельными приключениями, тем временем как "Школа магических животных" более хороший и детский фильм, с танцами и песнями. И говорящими животными.

Съемки кино происходили в настоящем замке Граффентег в Нижней Австрии.

Кадр из фильма "Школа магических животных: Тайна школьного двора"

Напомним, какими были бы персонажи фильмов о Гарри Поттере, если бы на каст выбрали украинских актеров.

Также мы рассказывали, что какими сегодня стали звезды " Гарри Поттера".