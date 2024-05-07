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Вызывали загробные силы — Ирландия бешеным выступлением шокировала публику на Евровидении-2024

7 мая 2024 23:03
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Представительница Ирландии Bambie Thug шокировала своим выступлением на Евровидении-2024.
Представительница Ирландии Bambie Thug на Евровидении-2024. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Ирландская певица Bambie Thug ошеломила выступлением на песенном конкурсе "Евровидение-2024". Она словно вызывала загробные силы, чтобы они помогли ей победить.

Редакция Новости.LIVE следит за конкурсом.

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Звезда Bambie Thug вышла на сцену в образе настоящей колдуньи, а также взяла с собой "друга" из ада. Ее тело расписали магическими символами и она смогла устроить поразительный перформанс.

Публика конкурса была в восторге. Они взорвались со своих мест и поддерживали исполнительницу аплодисментами и криками.

Исполнение песни "Doomsday Blue" поразило всех. Особенно момент, когда певица сняла с себя одежду и начала эпатировать только в нижнем белье. Вдруг свечи поднялись к потолку и звезда начала укрощать черта своим талантом.

Выступление Bambie Thug на Евровидении-2024
Представительница Ирландии Bambie Thug на Евровидении-2024. Фото: AP

Напомним, певицы Jerry Heil и Alyona Alyon уже выступили на Евровидении-2024. Также стало известно, кто является главным конкурентом Украины на этом конкурсе.

Евровидение
Швеция
Ирландия
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Евровидение-2024

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