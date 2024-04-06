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Исполнитель роли Бората разводится после выхода мемуаров известной актрисы

6 апреля 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Звезда фильма Борат разводится.
Британский актер Саша Барон Коэн. Фото: Instagram/sachabaroncohen
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Австралийская актриса Айла Фишер и  британская  кинозвезда Саша Барон Коэн, который, в частности, известен благодаря комедийной роли Бората в одноименном фильме, сообщили о разводе. Они были вместе более 20 лет.

Об этом Айла и Саша написали на своих страницах в Instagram.

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Уже бывшую звездную пару считали одной из самых крепких в Голливуде. Они начали встречаться в 2002 году. Первая дочь Олив родилась еще до свадьбы, в 2007-м. В 2010-м звездная пара официально расписалась. В том же году родилась вторая дочь Элула, а в 2015-м — сын Монтгомери.

"После долгого теннисного матча, который длился более 20 лет, мы наконец-то бросаем ракетки. В 2023-м мы совместно подали заявление о расторжении нашего брака. Мы всегда уделяем приоритетное внимание нашей конфиденциальности и спокойно работаем над этим. Мы разделяем нашу преданность и любовь к нашим детей. Мы искренне ценим ваше уважение к стремлению нашей семьи сохранить конфиденциальность", — написали Барон Коуэн и Фишер.

Исполнитель роли Бората разводится после выхода мемуаров известной актрисы - фото 1
Заявление о разводе. Скриншот: Instagram/islafisher

До развода 52-летнего Саши Барона Коэна и 48-летняя Айлы Фишер австралийская актриса Ребел Уилсон рассказывала пикантные факты об известном британце. Она обвинила Барона Коэна в фетшейминге и притязаниях. Первое — это форма хейта, во время которого человека шеймят из-за лишнего веса. Подобное будто бы было во время их совместной работы над комедией "Братья из Гримсби" (2016 год).

Об этом Ребел написала в своих мемуарах, которые вышли накануне. Таблоиды пишут о том, что британский актер препятствовал публикации этих фактов и угрожал Уилсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)

Напомним, ранее мы писали, что жена американского рэпера Канье Уэста продолжает обнажаться на публике. Также мы рассказывали, что американская певица Бейонсе обвиняется в преступлении в соцсетях.

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