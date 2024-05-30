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Исполнительница хита "Під вінницьким дощем" перенесла первый сольный концерт — в чем причина

30 мая 2024 23:28
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Стас Кожушко
Редактор
Исполнительница хита"Під вінницьким дощем", которая была на Евровидении, перенесла первый сольный концерт
Певица Дарья Красновецкая (Darisha). Фото: Instagram/darishamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В начале лета у молодой певицы Darisha, известной, в частности, своим хитом "Під вінницьким дощем", был запланирован первый сольный концерт. Впрочем, Дарья Красновецкая (настоящее имя 17-летней артистки) решила перенести шоу на два месяца позже.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент Darisha, которая, кстати, представляла нашу страну на конкурсе "Детское Евровидение-2018".

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Darisha перенесла концерт на два месяца

Исполнительница хита "Під вінницьким дощем", собравший более пяти тысяч публикаций военных в сети ТикТок, Darisha заявила, что вместе с командой решила перенести свой первый сольный концерт на 4 августа.

"За время репетиций наши амбиции выросли, и мы решили взять время, чтобы еще качественнее реализовать задуманное: пригласили больше музыкантов, заказали больше костюмов, делаем более эффектный виджеинг. А самое главное — хотим, чтобы еще больше людей присоединились к выступлению и увидели мой эксклюзивный концерт", заявила Darisha.

Выступление пройдет в уютном дворике Жовтневого дворца в столице. Неизменным специальным приглашенным гостем станет саунд-продюсер всех песен артистки и автор хита "Повільно" ADAM. Именно с ним Красновецкая объединилась в дуэте в песне "Випускний 2024". Креативным стилистом шоу Darisha выступит мультиинноватор Марина Аристова.

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен группы "Фіолет" Сергей "Колос" Мартынюк вступил в ряды ВСУ. Также мы рассказывали, что певицы Alyona Alyona и Jerry Heil показали подготовку к выступлению на "Евровидении".

певица
концерт
музыка
украинские звезды

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