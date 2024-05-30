Як Alyona Alyona і Jerry Heil готувалися до виступу на Євробаченні — відео

Дует Alyona Alyona і Jerry Heil на фотосесії. Фото: Instagram Alyona Alyona

Українська реперка і блогерка Alyona Alyona показала, як вона зі співачкою Jerry Heil готувала номер для виступу на "Євробаченні". Представниця України на масштабному пісенному конкурсі поділилася відео, на якому можна побачити їхню підготовку.

Відповідні кадри Alyona Alyona оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Підготовка Alyona Alyona і Jerry Heil до виступу на "Євробаченні"

Відома реп-виконавиця вирішила "відкрити завісу" і показати, як вона готувала спільний виступ з Jerry Heil на масштабний конкурс "Євробачення". Alyona Alyona показала саму підготовку і розповіла, скільки вони готувалися до конкурсу.

Alyona Alyona і Jerry Heil на сцені "Євробачення". Фото: Instagram Alyona Alyona

До того ж, українська реперка наголосила, що вони з Jerry Heil дуже задоволені тим, що в них вийшло на конкурсі в Мальме.

"У цьому відео я розповідаю вам про те, як ми готували наш номер разом з командою Таню Муіньо, як довго тренувались, чому так довго не показували жодного бекстейджу та скільки часу зайняла підготовка до головного пісенного конкурсу Європи. Ми щиро задоволені результатом нашої командної щоденної праці", — написала Alyona Alyona.

Alyona Alyona і Jerry Heil на підготовці до виступу на "Євробаченні". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на відео Alyona Alyona

Коли підписники української реп-артистки побачили нове відео на її сторінці, вони не змогли пройти повз нього. Тому під новим дописом Alyona Alyona з’явилися коментарі, де люди висловили свою думку стосовно номеру на "Євробаченні".

Витримали стільки хейту і образ від українців. Ви молодці

Я повторюсь, але це був найкращий цьогорічний номер! Мурахи бігали, навіть коли вкотре передивлялася номер. Потужно, а головне — стільки сенсів, наша реальність, наші надії. Це насправді неймовірно гарно

Ви великі молодці!!!! Пишаємось вами! Це титанічна робота багатьох людей і нереально крутої команди

Найкращий номер за всю історію "Євробачення" від України

Коментарі зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні"

Цьогоріч Україну на масштабному пісенному конкурсі "Євробачення", який відбувся у місті Мальме в Швеції, представляв дует реперки Alyona Alyona і співачки Jerry Heil. Дівчата заспівали пісню "Teresa&Maria" і показали неймовірно потужний номер, який нікого не залишив байдужим.

На жаль, перемоги Україна цього року не здобула, але артистки посіли третє місце, що також є хорошим результатом.

Нагадаємо, ми писали про те, що реперка Alyona Alyona і співачка Jerry Heil зробили переможцю "Євробачення" сюрприз.

Раніше ми розповідали про те, що в мережі показали, як Alyona Alyona зустріли після участі в "Євробаченні".

Також ми повідомляли про те, що дует Alyona Alyona і Jerry Heil випустили нову спільну пісню.