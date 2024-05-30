Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Добровільне та виважене рішення — відомий український музикант доєднався до лав ЗСУ arrow

Добровільне та виважене рішення — відомий український музикант доєднався до лав ЗСУ

30 травня 2024 14:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк став військовим — що відомо
Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк. Фото: instagram.com/sergiy_kolos/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк прийняв відважне рішення захищати Україну. Зараз артист проходить військову підготовку.

Про це він написав на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Сергій "Колос" Мартинюк мобілізувався до війська

Музикант у своїх соцмережах поділився світлиною, де він позує перед камерою вже у військовій формі. Лідер гурту "Фіолет" повідомив шанувальникам про те, що добровільно долучився до лав ЗСУ та додав, що дуже довго відкладав це важливе рішення. У найближчий час Сергій Мартинюк буде проходити підготовку на полігоні. 

Лідер "Фіолету" став військовослужбовцем
Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк із донечкою Євою. Фото: instagram.com/sergiy_kolos/

"Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу", — повідомив шанувальникам артист.

Нагадаємо, український актор Юрій Феліпенко, який зіграв у серіалі "Обіцянка Богу", мобілізувався до війська та склав присягу. А також раніше шоком для української і світової інтелігенції стало рішення письменника Сергія Жадана вступити до батальйону "Хартія" — Тімоті Снайдер засудив його рішення.

росіяни
артисти
українські зірки
мобілізація
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище