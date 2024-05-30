Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк став військовим — що відомо

Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк. Фото: instagram.com/sergiy_kolos/

Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк прийняв відважне рішення захищати Україну. Зараз артист проходить військову підготовку.

Про це він написав на своїй сторінці Instagram.

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Музикант у своїх соцмережах поділився світлиною, де він позує перед камерою вже у військовій формі. Лідер гурту "Фіолет" повідомив шанувальникам про те, що добровільно долучився до лав ЗСУ та додав, що дуже довго відкладав це важливе рішення. У найближчий час Сергій Мартинюк буде проходити підготовку на полігоні.

Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк із донечкою Євою. Фото: instagram.com/sergiy_kolos/

"Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу", — повідомив шанувальникам артист.

Нагадаємо, український актор Юрій Феліпенко, який зіграв у серіалі "Обіцянка Богу", мобілізувався до війська та склав присягу. А також раніше шоком для української і світової інтелігенції стало рішення письменника Сергія Жадана вступити до батальйону "Хартія" — Тімоті Снайдер засудив його рішення.