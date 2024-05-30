Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк став військовим — що відомо

Добровільне та виважене рішення — відомий український музикант доєднався до лав ЗСУ
Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк прийняв відважне рішення захищати Україну. Зараз артист проходить військову підготовку.
Про це він написав на своїй сторінці Instagram.
Сергій "Колос" Мартинюк мобілізувався до війська
Музикант у своїх соцмережах поділився світлиною, де він позує перед камерою вже у військовій формі. Лідер гурту "Фіолет" повідомив шанувальникам про те, що добровільно долучився до лав ЗСУ та додав, що дуже довго відкладав це важливе рішення. У найближчий час Сергій Мартинюк буде проходити підготовку на полігоні.
"Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу", — повідомив шанувальникам артист.
Нагадаємо, український актор Юрій Феліпенко, який зіграв у серіалі "Обіцянка Богу", мобілізувався до війська та склав присягу. А також раніше шоком для української і світової інтелігенції стало рішення письменника Сергія Жадана вступити до батальйону "Хартія" — Тімоті Снайдер засудив його рішення.
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