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Виконавиця хіта "Під вінницьким дощем" перенесла перший сольний концерт — в чому причина

30 травня 2024 23:28
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Стас Кожушко
Редактор
Виконавиця хіта "Під вінницьким дощем", яка була на Євробаченні, перенесла перший сольний концерт
Співачка Даріна Красновецька (Darisha). Фото: Instagram/darishamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На початку літа в молодої співачки Darisha, яка відома, зокрема, своїм хітом "Під вінницьким дощем", був запланований перший сольний концерт. Втім Даріна Красновецька (справжнє ім'я 17-річної артистки) вирішила перенести шоу на два місяці пізніше.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент Darisha, яка, до речі, представляла нашу країну на конкурсі "Дитяче Євробачення-2018".

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Darisha перенесла концерт на два місяці

Виконавиця хіта "Під вінницьким дощем", який зібрав понад пʼять тисяч публікацій військових у мережі ТікТок, Darisha заявила, що разом із командою вирішила перенести  свій перший сольний концерт на 4 серпня.

"За час репетицій наші амбіції зросли, і ми вирішили взяти час, аби ще якісніше реалізувати задумане: запросили більше музикантів, замовили більше костюмів, робимо ефектніший віджеїнг. А найголовніше — хочемо, щоб ще більше людей доєдналися до виступу та побачили мій ексклюзивний концерт", — заявила Darisha.

Виступ пройде у затишному дворику Жовтневого палацу в столиці. Незмінним спеціальним запрошеним гостем стане саундпродюсер всіх пісень артистки та автор хіта "Повільно" ADAM. Саме з ним Красновецька об’єдналася в дуеті у пісні "Випускний 2024". Креативним стилістом шоу Darisha виступить мультиінноваторка Марина Арістова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк вступив до лав ЗСУ. Також ми розповідали, що співачки Alyona Alyona і Jerry Heil показали підготовку до виступу на "Євробаченні".

співачка
концерт
музика
українські зірки

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