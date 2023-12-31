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Виктор Павлик впервые показался в соцсетях после ухудшения состояния здоровья

31 декабря 2023 20:57
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Виктор Павлик впервые показался в соцсетях после ухудшения состояния здоровья
Певец Виктор Павлик. Фото: instagram.com/viktorpavlik
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Виктор Павлик впервые после ухудшения состояния здоровья, из-за чего к нему приезжала скорая, появился в социальных сетях. Певец поздравил поклонников с праздниками.

Видео опубликовал в Instagram.

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Стало лучше в День рождения

Жена Виктора Павлика на днях выложила в соцсети фото с сомнительными подписями, на одной из которых была рука Виктора Павлика. Ему поставили капельницу.

Некоторые медиа это восприняли как известие о болезни певца, ведь раньше женщина сообщала, что у Павлика есть проблемы с сердцем и он нуждается в операции, от которой отказывается.

К счастью, с певцом не случилось ничего серьезного. Случился гипертонический, неосложненный криз.

 

Виктор Павлик
Скриншот с instagram.com/viktorpavlik

Сегодня Виктор Павлик празднует день рождения — 58 лет. Он вышел в сторис, чтобы поздравить своих подписчиков.

"Всех верующих поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю от всей души крепкого здоровья. С приходом Нового года. Чтобы год новый наступил и новая эра. И чтобы как можно скорее наступила победа. Все будьте здоровы и счастливы. С Рождеством Христовым и с наступающим Новым годом. Ваш Виктор Павлик", — сказал исполнитель.

Поздравила его с днем рождения жена Екатерина.

 

Виктор Павлик
Скриншот с instagram.com/viktorpavlik

Певец показал трогательное видео, на котором возлюбленная с его сыном на руках танцует под песню в его исполнении.

Скриншот с instagram.com/viktorpavlik

Напомним, стало известно, что произошло и в каком состоянии певец Виктор Павлик.

Также мы писали, что супруга Виктора Павлика переживает личную трагедию.

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