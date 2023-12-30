Стало відомо, що сталося та в якому стані співак Віктор Павлік
Український співак Віктор Павлік потребував медичної допомоги, проте зараз вже все добре. Його дружина розповіла, що сталося.
Зірка повідомила деталі в instagram.
Дружина Павліка запевнила, що співак вдома
Катерина Реп'яхова швидко відреагувала на плітки щодо стану її чоловіка. Блогерка виклала в соцмережі вчора фотокартки з сумними підписами, на одній з яких була рука Віктора Павліка. Йому поставили крапельницю.
Деякі медіа це сприйняли, як трагічну звістку про хворобу співака. Дружина артиста запевнила, що вони помиляються.
"Чоловік вдома, був і є. Його не госпіталізували нікуди. Сама вчора дуже настрашилася. Дякувати Богу, нічого серйозного. Гіпертонічний, не ускладнений криз. Тиск понизили. Вже все добре. Дякую кожному за хвилювання", — повідомила Реп'яхова.
Співак Віктор Павлік вчора мав проблеми з тиском. Лікарі поставили йому діагноз "гіпертонічний криз".
Раніше дружина Віктора Павліка розповідала про свою важку хворобу.
Нагадаємо, на Катерину Реп'яхову подав до суду рідний тато.
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