Віктор Павлік вперше показався у соцмережах після погіршення стану здоров'я

Співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік вперше після погіршення стану здоров'я, через що до нього приїжджала швидка, з'явився у соціальних мережах. Співак привітав прихильників зі святами.

Відео опублікував у Instagram.

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Стало краще у День народження

Дружина Віктора Павліка днями виклала в соцмережі фото з сумними підписами, на одній з яких була рука Віктора Павліка. Йому поставили крапельницю.

Деякі медіа це сприйняли, як звістку про хворобу співака, адже раніше жінка повідомляла, що у Павліка є проблеми з сердцем і він потребує операції, від якої відмовляється.

На щастя, зі співаком не трапилося нічого серйозного. Трапився гіпертонічний, неускладнений криз.

Скриншот з instagram.com/viktorpavlik

Сьогодні Віктор Павлік святкує день народження — 58 років. Він вийшов у сторіс, щоб привітати своїх підписників.

"Всіх вірян вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю від усієї душі міцного здоров'я. З приходом Нового року. Щоб рік новий настав і нова ера. І щоб якомога швидше настала перемога. Всі будьте здорові й щасливі. З Різдвом Христовим і з прийдешнім Новим роком. Ваш Віктор Павлік", —сказав виконавець.

Привітала його з Днем народження дружина Єкатерина.

Скриншот з instagram.com/viktorpavlik

Співак показав зворушливе відео, на якому кохана з його сином на руках танцює під пісню у його виконанні.

Скриншот з instagram.com/viktorpavlik

Нагадаємо, стало відомо, що сталося та в якому стані співак Віктор Павлік.

Також ми писали, що дружина Віктора Павліка переживає особисту трагедію.