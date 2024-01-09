Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Виктория Бекхэм показала, как танцевала с невесткой на пляже arrow

Виктория Бекхэм показала, как танцевала с невесткой на пляже

9 января 2024 16:38
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Виктория Бекхэм показала, как танцевала с невесткой на пляже
Никола Пельтц и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Виктория Бекхэм поздравила свою невестку, жену старшего сына Бруклина Бекхэма, Николу Пельтц с Днем рождения. Девушке исполнилось 29 лет.

Забавное видео и поздравление опубликовала в Instagram.

Читайте также:

В песке на каблуке

Виктория Бекхэм поздравила свою невестку с Днем рождения, опубликовав забавное видео, на котором они вместе танцуют на пляже.

Они выполняли одинаковые движения, а Никола была в песке на высоких каблуках. На видео хорошо видно, на сколько миниатюрна Виктория по сравнению даже со своей невесткой.

 

"С днем рождения, Никола! Мы очень тебя любим! За твою любовь, доброту, талант и умение танцевать на песке на огромном каблуке! Лучший партнер по танцам и любящая невестка. Мы любим тебя, прекрасного дня!",  написала Виктория в публикации.

Поклонников очень удивило такое проявление любви, ведь многие были уверены, что свекровь с невесткой не ладят. В прошлом году Бекхэмы поздравили девушку только одним фото и сдержанным поздравлением.

Дэвид также поздравил жену сына, опубликовав фото супругов на пляже, а также Никогда со свекровью и коктейлями где-то в гараже.

 

Скриншот со сторис instagram.com/davidbeckham
Скриншот со сторис instagram.com/davidbeckham

Сам Бруклин пока не поздравил любимую в социальных сетях.

Напомним, Виктория Бекхэм показала, что делает для того, чтобы оставаться молодой.

Также мы писали, что имения Джорджа Клуни и Дэвида Бекхэма пострадали из-за шторма в Англии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме