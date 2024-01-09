Виктория Бекхэм показала, как танцевала с невесткой на пляже

Никола Пельтц и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

Виктория Бекхэм поздравила свою невестку, жену старшего сына Бруклина Бекхэма, Николу Пельтц с Днем рождения. Девушке исполнилось 29 лет.

Забавное видео и поздравление опубликовала в Instagram.

Читайте также:

В песке на каблуке

Виктория Бекхэм поздравила свою невестку с Днем рождения, опубликовав забавное видео, на котором они вместе танцуют на пляже.

Они выполняли одинаковые движения, а Никола была в песке на высоких каблуках. На видео хорошо видно, на сколько миниатюрна Виктория по сравнению даже со своей невесткой.

"С днем рождения, Никола! Мы очень тебя любим! За твою любовь, доброту, талант и умение танцевать на песке на огромном каблуке! Лучший партнер по танцам и любящая невестка. Мы любим тебя, прекрасного дня!", — написала Виктория в публикации.

Поклонников очень удивило такое проявление любви, ведь многие были уверены, что свекровь с невесткой не ладят. В прошлом году Бекхэмы поздравили девушку только одним фото и сдержанным поздравлением.

Дэвид также поздравил жену сына, опубликовав фото супругов на пляже, а также Никогда со свекровью и коктейлями где-то в гараже.

Скриншот со сторис instagram.com/davidbeckham

Скриншот со сторис instagram.com/davidbeckham

Сам Бруклин пока не поздравил любимую в социальных сетях.

Напомним, Виктория Бекхэм показала, что делает для того, чтобы оставаться молодой.

Также мы писали, что имения Джорджа Клуни и Дэвида Бекхэма пострадали из-за шторма в Англии.