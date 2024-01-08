Вікторія Бекхем показала, що робить для того, щоб залишатися молодою

Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дизайнерка і бізнесвумен Вікторія Бекхем показала, як доглядає за шкірою обличчя, щоб у свої 49 років мати молодший вигляд. Знаменитість поділилася незвичними процедурами, які обирає для себе.

Про це розповіла у своєму Instagram.

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Вікторія Бекхем розповіла, що кожен ранок для очищення шкіри використовує сироватку власного бренду косметики.

Вона показала, яким чином наносить його на обличчя та шию.

Скриншот з відео instagram.com/victoriabeckham

Проте підписники не повірили, що все насправді так просто. У коментарях Вікторію звинуватили обмані, адже на її обличчі помітили тональну основу і консилер. А ще підписники впевнені, що жінка вдавалася до косметологічних ін'єкцій.

Після цього Вікторія наносить маску.

Скриншот зі сторіс instagram.com/victoriabeckham

Також зірка показала, що ввечері надягає на обличчя спеціальну LED-маску. Така коштує дві з половиною тисячі доларів, тобто близько 100 тисяч гривень.

За допомогою такоъ маски проводиться процедура фототерапія, яка є неінвазивним методом догляду за обличчям. Вузькосмугова, нетеплова світлова енергія LED-маски активує процеси природного клітинного оновлення та відновлення шкіри.

Вікторія Бекхем у LED-масці. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Ще одна процедура, яку робить Бекхем —дермапланінг. Це популярна косметична процедура, яка видаляє пушкове волосся і омертвілі клітини шкіри для створення м’якого та гладкого кольору обличчя. Проте ця процедура не з приємних, адже шар відмерлих клітин зішкрібають лезом.

Скриншот з відео instagram.com/victoriabeckham

Нагадаємо, маєтки Джорджа Клуні і Девіда Бекхема постраждали через шторм у Англії.

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