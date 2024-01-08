Вікторія Бекхем показала, що робить для того, щоб залишатися молодою
Дизайнерка і бізнесвумен Вікторія Бекхем показала, як доглядає за шкірою обличчя, щоб у свої 49 років мати молодший вигляд. Знаменитість поділилася незвичними процедурами, які обирає для себе.
Про це розповіла у своєму Instagram.
Як доглядає за обличчям Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем розповіла, що кожен ранок для очищення шкіри використовує сироватку власного бренду косметики.
Вона показала, яким чином наносить його на обличчя та шию.
Проте підписники не повірили, що все насправді так просто. У коментарях Вікторію звинуватили обмані, адже на її обличчі помітили тональну основу і консилер. А ще підписники впевнені, що жінка вдавалася до косметологічних ін'єкцій.
Після цього Вікторія наносить маску.
Також зірка показала, що ввечері надягає на обличчя спеціальну LED-маску. Така коштує дві з половиною тисячі доларів, тобто близько 100 тисяч гривень.
За допомогою такоъ маски проводиться процедура фототерапія, яка є неінвазивним методом догляду за обличчям. Вузькосмугова, нетеплова світлова енергія LED-маски активує процеси природного клітинного оновлення та відновлення шкіри.
Ще одна процедура, яку робить Бекхем —дермапланінг. Це популярна косметична процедура, яка видаляє пушкове волосся і омертвілі клітини шкіри для створення м’якого та гладкого кольору обличчя. Проте ця процедура не з приємних, адже шар відмерлих клітин зішкрібають лезом.
Нагадаємо, маєтки Джорджа Клуні і Девіда Бекхема постраждали через шторм у Англії.
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