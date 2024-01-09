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Вікторія Бекхем показала, як танцювала з невісткою на пляжі

9 січня 2024 16:38
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Вікторія Бекхем показала, як танцювала з невісткою на пляжі
Нікола Пельтц і Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Вікторія Бекхем привітала свою невістку, дружину старшого сина Брукліна Бекхема, Ніколу Пельтц з Днем народження. Дівчині виповнилося 29 років. 

Кумедне відео і привітання опублікувала в Instagram

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У піску на підборах

Вікторія Бекхем привітала свою невістку з Днем народження, опублікувавши кумедне відео, на якому вони разом танцюють на пляжі. 

Вони виконували однакові рухи, а Нікола була у піску на височенних підборах. На відео добре видно, якою мініатюрною є Вікторія порівняно навіть зі своєю невісткою. 

 

"З днем народження, Нікола! Ми дуже тебе любимо! За твою любов, доброту, талант і вміння танцювати на піску на величезних підборах! Найкращий партнер по танцях і любляча невістка. Ми любимо тебе, чудового дня!" — написала Вікторія у публікації. 

Прихильників дуже здивував такий прояв любові, адже багато хто був впевнений, що свекруха з невісткою не ладнають. Минулого року Бекхеми привітали дівчину лише одним фото і стриманим привітанням. 

Девід також привітав дружину сина, опублікувавши фото подружжя на пляжі, а також Ніколи зі свекрухою та коктейлями десь у гаражі. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/davidbeckham
Скриншот зі сторіс instagram.com/davidbeckham

Сам Бруклін поки що не привітав кохану у соціальних мережах. 

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала, що робить для того, щоб залишатися молодою. 

Також ми писали, що маєтки Джорджа Клуні і Девіда Бекхема постраждали через шторм у Англії.

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