Вікторія Бекхем показала, як танцювала з невісткою на пляжі

Нікола Пельтц і Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

Вікторія Бекхем привітала свою невістку, дружину старшого сина Брукліна Бекхема, Ніколу Пельтц з Днем народження. Дівчині виповнилося 29 років.

Кумедне відео і привітання опублікувала в Instagram.

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У піску на підборах

Вікторія Бекхем привітала свою невістку з Днем народження, опублікувавши кумедне відео, на якому вони разом танцюють на пляжі.

Вони виконували однакові рухи, а Нікола була у піску на височенних підборах. На відео добре видно, якою мініатюрною є Вікторія порівняно навіть зі своєю невісткою.

"З днем народження, Нікола! Ми дуже тебе любимо! За твою любов, доброту, талант і вміння танцювати на піску на величезних підборах! Найкращий партнер по танцях і любляча невістка. Ми любимо тебе, чудового дня!" — написала Вікторія у публікації.

Прихильників дуже здивував такий прояв любові, адже багато хто був впевнений, що свекруха з невісткою не ладнають. Минулого року Бекхеми привітали дівчину лише одним фото і стриманим привітанням.

Девід також привітав дружину сина, опублікувавши фото подружжя на пляжі, а також Ніколи зі свекрухою та коктейлями десь у гаражі.

Скриншот зі сторіс instagram.com/davidbeckham

Скриншот зі сторіс instagram.com/davidbeckham

Сам Бруклін поки що не привітав кохану у соціальних мережах.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала, що робить для того, щоб залишатися молодою.

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