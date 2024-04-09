Виктория Бекхэм показала интенсивную тренировку со сломанной ногой в спортзале

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер Виктория Бекхэм сломала ногу в феврале. Но звезда не оставляет тренировок и показала фото, когда занималась в тренажерном зале во время напряженной тренировки со своим супругом Дэвидом.

Соответсвующий пост появился в Instagram Виктории.

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49-летний дизайнер одежды поделилась фотографией, на которой изображена, когда тренирует руки. Она была одета в черный укороченный топ и пару леггинсов, а на ее ноге был черный медицинский ботинок.

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Она подписала свойе пост: "Сегодня было тяжело, но мне нужно поработать над лицом!!!".

Виктория также поделилась снимком Дэвида без рубашки во время тренировки.

Недавно Виктория прокомментировала воссоединение Spice Girls, сказав, что все пять участниц не собираются снова вместе для возвращения, чтобы отпраздновать 30-летие коллектива — просто планируют ужин.

"У нас есть групповой чат, я разговариваю со всеми. Было бы здорово, чтобы мы отпраздновали — поужинали и вспомнили", — сказала она в интервью Radio France.

Виктория настаивала, что теперь она сосредоточена исключительно на своей империи моды и красоты.

"Я так горжусь тем, чего я достигла со Spice Girls, что теперь для меня это расширение возможностей в сфере моды и красоты. Было много слухов о гастролях и выступлениях, но этого не будет. Но я бы хотела отпраздновать иначе, только я и девочки", — сказала она.

Ее бывшая коллега по группе 48-летняя Мелани Браун в прошлом месяце во время интервью на шоу Джонатана Росса сказала, что не исключает воссоединения.

"Мы хотим что-то сделать, но я не могу вам рассказать, потому что меня снова исключат из группы WhatsApp", — сказала она.

Напомним, Дэвид Бекхэм поделился, почему выбрал Викторию Бекхэм. А Виктория Бекхэм пришла на модный показ на костылях.