Виктория Бекхэм показала, что делает для того, чтобы оставаться молодой

Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм показала, как ухаживает за кожей лица, чтобы в свои 49 лет выглядеть моложе. Знаменитость поделилась необычными процедурами, которые выбирает для себя.

Об этом рассказала в своем Instagram.

Читайте также:

Как ухаживает за лицом Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм рассказала, что каждое утро для очищения кожи использует сыворотку собственного бренда косметики.

Она показала, как наносит ее на лицо и шею.

Скриншот с видео instagram.com/victoriabeckham

Однако подписчики не поверили, что все действительно так просто. В комментариях Викторию обвинили в обмане, ведь на ее лице заметили тональную основу и консилер. А еще подписчики уверены, что женщина прибегала к косметологическим инъекциям.

После этого Виктория наносит маску.

Скриншот со страниц instagram.com/victoriabeckham

Также звезда показала, что вечером надевает на лицо специальную LED-маску. Такая стоит две с половиной тысячи долларов, то есть около 100 тысяч гривен.

С помощью такой маски проводится процедура фототерапии, которая является неинвазивным методом ухода за лицом. Узкополосная, нетепловая световая энергия LED-маски активирует процессы естественного клеточного обновления и восстановления кожи.

Виктория Бекхем в LED-масти. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Еще одна процедура, которую делает Бекхэм – дермапланинг. Это популярная косметическая процедура, которая удаляет пушковые волосы и омертвевшие клетки кожи для создания мягкого и гладкого цвета лица. Однако эта процедура не из приятных, ведь слой отмерших клеток соскребают лезвием.

Скриншот с видео instagram.com/victoriabeckham

Напомним, имения Джорджа Клуни и Дэвида Бекхэма пострадали из-за шторма в Англии.

Также мы писали, что Виктория Бекхэм показала дочь-модницу в изысканном платье.