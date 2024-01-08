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Виктория Бекхэм показала, что делает для того, чтобы оставаться молодой

8 января 2024 16:01
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Виктория Бекхэм показала, что делает для того, чтобы оставаться молодой
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм показала, как ухаживает за кожей лица, чтобы в свои 49 лет выглядеть моложе. Знаменитость поделилась необычными процедурами, которые выбирает для себя.

Об этом рассказала в своем Instagram.

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Как ухаживает за лицом Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм рассказала, что каждое утро для очищения кожи использует сыворотку собственного бренда косметики.

Она показала, как наносит ее на лицо и шею.

 

Виктория Бекхэм
Скриншот с видео instagram.com/victoriabeckham

Однако подписчики не поверили, что все действительно так просто. В комментариях Викторию обвинили в обмане, ведь на ее лице заметили тональную основу и консилер. А еще подписчики уверены, что женщина прибегала к косметологическим инъекциям.

После этого Виктория наносит маску.

 

Виктория Бекхэм
Скриншот со страниц instagram.com/victoriabeckham

Также звезда показала, что вечером надевает на лицо специальную LED-маску. Такая стоит две с половиной тысячи долларов, то есть около 100 тысяч гривен.

С помощью такой маски проводится процедура фототерапии, которая является неинвазивным методом ухода за лицом. Узкополосная, нетепловая световая энергия LED-маски активирует процессы естественного клеточного обновления и восстановления кожи.

 

Виктория Бекхем в LED-масти. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Еще одна процедура, которую делает Бекхэм – дермапланинг. Это популярная косметическая процедура, которая удаляет пушковые волосы и омертвевшие клетки кожи для создания мягкого и гладкого цвета лица. Однако эта процедура не из приятных, ведь слой отмерших клеток соскребают лезвием.

 

Скриншот с видео instagram.com/victoriabeckham

Напомним, имения Джорджа Клуни и Дэвида Бекхэма пострадали из-за шторма в Англии.

Также мы писали, что Виктория Бекхэм показала дочь-модницу в изысканном платье.

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