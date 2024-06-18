Россияне придумали, как наказать Софию Ротару.

Виллу Софии Ротару в Крыму передадут раненым оккупантам
Украинская певица София Ротару имеет отель в Ялте. Его хотели "национализировать" россияне. Сейчас они решили отдать виллу на нужды окупантов.
Об этом пишут росСМИ.
Отель Софии Ротару превратят в госпиталь для оккупантов
Россияне решили, как унизить украинскую певицу Софию Ротару. Ее гостиницу в Ялте они якобы "национализировали" еще в конце прошлого года. С тех пор решали, что с ним делать.
Сначала планировали продать, впрочем, организация так называемых "Ветеранов России" выступала с предложением — переоборудовать виллу в госпиталь для окупантов, которые убивали украинцев.
Таким образом россияне решили "наказать" артистку, которая поддерживает Украину и Вооруженные силы. оккупанты считают это местью.
Напомним, внучка певицы Софии Ротару показала своего парня-американца. Также артистка поделилась редким фото своей покойной матери.
Читайте Новини.LIVE!