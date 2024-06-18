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Виллу Софии Ротару в Крыму передадут раненым оккупантам

18 июня 2024 22:08
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Россияне придумали, как наказать Софию Ротару.
Народная артистка Украины София Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица София Ротару имеет отель в Ялте. Его хотели "национализировать" россияне. Сейчас они решили отдать виллу на нужды окупантов.

Об этом пишут росСМИ.

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Россияне решили, как унизить украинскую певицу Софию Ротару. Ее гостиницу в Ялте они якобы "национализировали" еще в конце прошлого года. С тех пор решали, что с ним делать.

Вилла Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ
Вилла Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ

Сначала планировали продать, впрочем, организация так называемых "Ветеранов России" выступала с предложением — переоборудовать виллу в госпиталь для окупантов, которые убивали украинцев.

Таким образом россияне решили "наказать" артистку, которая поддерживает Украину и Вооруженные силы. оккупанты считают это местью.

Вилла Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ
Вилла Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ

Напомним, внучка певицы Софии Ротару показала своего парня-американца. Также артистка поделилась редким фото своей покойной матери.

украинские звезды
война
певица
София Ротару
оккупанты
военные преступления
Крым
гостиницы

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