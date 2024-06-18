Росіяни вигадали, як покарати Софію Ротару — деталі

Віллу Софії Ротару в Криму передадуть пораненим окупантам
Українська співачка Софія Ротару має готель у Ялті. Його хотіли "націоналізувати" росіяни. Нині вони вирішили віддати віллу на потреби окупантів.
Про це пишуть росЗМІ.
Готель Софії Ротару перетворять у госпіталь для окупантів
Росіяни вирішили, як принизити українську співачку Софію Ротару. Її готель в Ялті вони нібито "націоналізували" ще наприкінці минулого року. Відтоді вирішували, що з ним робити.
Спочатку планували продати, втім організація так званих "Ветеранів Росії" виступала з пропозицією — переобладнати віллу на госпіталь для окупантів, які вбивали українців.
У такий спосіб росіяни вирішив "покарати" артистку, яка підтримує Україну та Збройні сили. Окупанти вважають це помстою.
Нагадаємо, онучка співачки Софії Ротару показала свого хлопця-американця. Також артистка поділилась рідкісним фото своєї покійної матері.
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