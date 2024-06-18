Росіяни вигадали, як покарати Софію Ротару — деталі

Народна артистка України Софія Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару має готель у Ялті. Його хотіли "націоналізувати" росіяни. Нині вони вирішили віддати віллу на потреби окупантів.

Про це пишуть росЗМІ.

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Росіяни вирішили, як принизити українську співачку Софію Ротару. Її готель в Ялті вони нібито "націоналізували" ще наприкінці минулого року. Відтоді вирішували, що з ним робити.

Вілла Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ

Спочатку планували продати, втім організація так званих "Ветеранів Росії" виступала з пропозицією — переобладнати віллу на госпіталь для окупантів, які вбивали українців.

У такий спосіб росіяни вирішив "покарати" артистку, яка підтримує Україну та Збройні сили. Окупанти вважають це помстою.

Вілла Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, онучка співачки Софії Ротару показала свого хлопця-американця. Також артистка поділилась рідкісним фото своєї покійної матері.