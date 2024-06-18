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Віллу Софії Ротару в Криму передадуть пораненим окупантам

18 червня 2024 22:08
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Росіяни вигадали, як покарати Софію Ротару — деталі
Народна артистка України Софія Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Софія Ротару має готель у Ялті. Його хотіли "націоналізувати" росіяни. Нині вони вирішили віддати віллу на потреби окупантів.

Про це пишуть росЗМІ.

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Росіяни вирішили, як принизити українську співачку Софію Ротару. Її готель в Ялті вони  нібито "націоналізували" ще наприкінці минулого року. Відтоді вирішували, що з ним робити.  

Вілла Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ
Вілла Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ

Спочатку планували продати, втім організація так званих "Ветеранів Росії" виступала з пропозицією — переобладнати віллу на госпіталь для окупантів, які вбивали українців. 

У такий спосіб росіяни вирішив "покарати" артистку, яка підтримує Україну та Збройні сили. Окупанти вважають це помстою. 

Вілла Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ
Вілла Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, онучка співачки Софії Ротару показала свого хлопця-американця. Також артистка поділилась рідкісним фото своєї покійної матері.

українські зірки
війна
співачка
Софія Ротару
окупанти
військові злочини
Крим
готелі

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