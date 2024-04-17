О первой леди Франции Брижит Макрон снимут сериал.

Свободная Брижит Макрон — о первой леди Франции снимут сериал
Кинокомпания Gaumont решила снять сериал о жизни супруги президента Франции Брижит Макрон. История начнется с ее первой встречи с Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает BBC.
Французы снимут сериал "Брижит, свободная женщина" о супруге президента
Компания Gaumont хочет рассказать историю любви Эммануэля Макрона и Брижит. Она встретила своего мужа в школе, была его учительницей.
Их история нетипична, ведь большая разница в возрасте и обстоятельствах знакомства вызывают неоднозначные ощущения.
Нынешнему президенту Франции было всего 15 лет, когда он влюбился в свою учительницу драмы католической школе Провиденс в Амьене, на севере Франции. Этот роман вызвал скандал в провинции и родители Макрона отправили его в Париж.
Впрочем, чувства никуда не исчезли и через 10 лет они поженились. Тогда Макрону было 29, а Брижит — 54. Так долго ждали ради детей женщины, потому что они подвергались общественному давлению.
"Это продолжалось десять лет, пора поставить их на рельсы. Вы можете себе представить, что они слышали. Но я не хотела терять свою жизнь", — рассказывала Брижит.
Сценарий к проекту напишут писатели Бенедикт Шарль и Оливье Пупонно, однако актеров еще не выбрали.
Напомним, первая леди Франции Брижит Макрон снялась в третьем сезоне "Эмили в Париже". Также Netflix анонсировал выход двух проектов о Мегане Маркле и принце Гарри.
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