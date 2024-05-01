Певец Виктор Павлик может умереть в любой момент – причина

Он может умереть в любой момент — жена Виктора Павлика шокировала новостью о состоянии певца
Состояние здоровья украинского певца Виктора Павлика критически ухудшилось. Ему проведут плановую операцию.
Об этом рассказала его супруга Екатерина в Instagram.
Виктор Павлик может умереть в любой момент
Жена артиста Виктора Павлика сообщила о его состоянии. Екатерина Репяхова рассказала, что он может умереть в любой момент, хотя от чего не сказала.
Ранее она рассказывала, что у артиста врожденный порок сердца, как и у его мамы. С возрастом клапан износился и не выполняет свою функцию. Павлику нужна операция — установка искусственного клапана.
"Борис Михайлович уговорил мужа на операцию. У Виктора Павлика критическая ситуация, он может умереть в любой момент", — написала Екатерина Репяхова.
По словам Екатерины, понятно, что Виктор Павлик не хотел делать операцию, однако в конце концов его уговорили.
Напомним, жене Виктора Павлика провели операцию, чтобы предотвратить появление онкологии. Также несколько месяцев назад Павлик попал в больницу из-за давления.
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