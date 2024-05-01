Певец Виктор Павлик может умереть в любой момент – причина

Украинский певец Виктор Павлик со своей женой Екатериной. Фото: instagram/repyahovakate

Состояние здоровья украинского певца Виктора Павлика критически ухудшилось. Ему проведут плановую операцию.

Об этом рассказала его супруга Екатерина в Instagram.

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Виктор Павлик может умереть в любой момент

Жена артиста Виктора Павлика сообщила о его состоянии. Екатерина Репяхова рассказала, что он может умереть в любой момент, хотя от чего не сказала.

Ранее она рассказывала, что у артиста врожденный порок сердца, как и у его мамы. С возрастом клапан износился и не выполняет свою функцию. Павлику нужна операция — установка искусственного клапана.

"Борис Михайлович уговорил мужа на операцию. У Виктора Павлика критическая ситуация, он может умереть в любой момент", — написала Екатерина Репяхова.

Сториз жены Екатерины. Фото: instagram/repyahovakate

По словам Екатерины, понятно, что Виктор Павлик не хотел делать операцию, однако в конце концов его уговорили.

Напомним, жене Виктора Павлика провели операцию, чтобы предотвратить появление онкологии. Также несколько месяцев назад Павлик попал в больницу из-за давления.