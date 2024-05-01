Співак Віктор Павлік може померти у будь-який момент — причина

Український співак Віктор Павлік зі своєю дружиною Катериною. Фото: instagram/repyahovakate

Стан здоров'я українського співака Віктора Павліка критично погіршився. Йому проведуть планову операцію.

Про це розповіла його дружина Катерина в Instagram.

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Віктор Павлік може померти в будь-який момент

Дружина артиста Віктора Павліка повідомила про його стан. Катерина Репяхова розповіла, що він може померти в будь-який момент, хоча від чого саме, не сказала.

Раніше вона розповідала, що артист має вроджений порок серця, як і у його мами. З віком клапан зносився і не виконує свою функцію. Павліку потрібна операція — встановлення штучного клапану.

"Борис Михайлович вмовив чоловіка на операцію. У Віктора Павліка критична ситуація, він може померти у будь-який момент", — написала Катерина Репяхова.

Сторіз дружини Катерини. Фото: instagram/repyahovakate

За словами Катерини зрозуміло, що Віктор Павлік не хотів робити операцію, однак врешті-решт його вмовили.

Нагадаємо, дружині Віктора Павліка провели операцію, щоб запобігти появі онкології. Також кілька місяців тому Павлік потрапив до лікарні через тиск.