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Должен деньги 65 кредиторам — Майкл Джексон после смерти оставил большие долги

30 июня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Майкл Джексон задолжал более 500 миллионов долларов перед смертью
Американский певец Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Культовый артист Майкл Джексон покинул этот мир с кучей долгов. В судебных документах утверждается, что он должен вернуть кредиторам более 500 миллионов долларов.

Об этом пишет Page Six.

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Майкл Джексон задолжал более 500 миллионов долларов

21 июня в Лос-Анджелесе рассекретили судебные документы Майкла Джексона. Он задолжал более 500 миллионов долларов более полусотни кредиторов непосредственно перед смертью в 2009 году.

Он имел "более полудюжины судебных исков во всем мире" и "65 претензий кредиторов было подано в наследство, что породило дополнительные иски, некоторые из которых привели к судебному разбирательству".

Американский певец Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson
Американский певец Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson

Эти счета удалось погасить за счет Sony. Компания заключила соглашение на 750 миллионов долларов — приобрела ATV и владеть правами почти на 3 миллиона известных песен таких исполнителей, как Джон Леннон и Пол Маккартни, Дэвид Боуи и Тейлор Свифт.

Американский певец Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson
Американский певец Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson

Однако закрытия долгов было недостаточно. Имение Джексона до сих пор имеет достаточный минус на счету, ведь " остаются сложные бизнес-налоговые и юридические проблемы, с которыми исполнители и их адвокаты продолжают разбираться".

У Джексона было трое детей — 27-летний Принс, 26-летняя Пэрис и 22-летний Биги Джексон. Все они бенефициары поместья, впрочем, им запрещено получать деньги от их доверительного фонда, пока не будет урегулирован спор с IRS. То есть полностью не закрыты все судебные иски отца.

Напомним, недавно мы рассказываем малоизвестные факты о Майкле Джексоне до его годовщины смерти. Также стало известно, когда выйдет фильм о жизни артиста.

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