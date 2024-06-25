Минуло 15 років з дня смерті Майкла Джексона — цікаві деталі біографії співака

Річниця смерті Майкла Джексона — маловідомі цікаві факти про короля поп-музики
Минуло 15 років з дня смерті короля поп-музики Майкла Джексона, і шанувальники по всьому світу продовжують оплакувати його втрату. 15-разовий володар премії "Греммі" залишив свій слід в музиці і є однією з найбільш значущих культурних фігур 20-го століття.
Новини.LIVE розкажуть читачам цікаві факти про його життя.
Майкл Джексон почав рано виступати на сцені
Майкл був найталановитішим серед своїх братів. Його батько, Джо Джексон, дуже рано зрозумів, що хлопчик виросте чудовим співаком і танцюристом. Коли Майклу виповнилося 5 років, батько змусив його приєднатися до групи брата, яка тоді називалася "Брати Джексон". Пізніше гурт отримав назву "The Jackson 5" і став дуже популярним у 1960-х роках завдяки таким пісням, як "Who's Loving You" та "I Want You Back".
Майкл Джексон перетворив свій будинок на парк розваг
Майкл Джексон перетворив ранчо, в якому жив, на парк розваг. Він назвав його "Неверленд" на честь острова, де жив вигаданий персонаж Пітер Пен. Сьогодні ранчо коштує близько 100 мільйонів доларів США.
Майкл Джексон мріяв зіграти супергероя Marvel
Співак зажди хотів стати супергероєм. Король поп-музики ледь не купив Marvel Comics, коли вони збанкрутували у 1990-х роках. Джексон хотів зіграти Людину-павука та Професора Ікс, однак йому так і не вдалося спробувати свої сили у кіноіндустрії.
Майкл Джексон дуже любив тварин
В його парку розваг "Неверленд" був зоопарк. У ньому мешкали дві лами на ім'я Луїс і Лола, які разом із співаком відвідували його студії звукозапису. У Джексона також був шимпанзе на ім'я Бабблз, якого він дуже любив. Від актриси Елізабет Тейлор він отримав у подарунок слона, якого він назвав Алі.
Нагадаємо, популярна співачка Кеті Перрі вразила шанувальників у вишуканій сукні на подіумі Vogue World Paris. А також зірка Крістіна Агілера заспівала для дівчини російського мільярдера Владислава Дороніна.
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