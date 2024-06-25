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Річниця смерті Майкла Джексона — маловідомі цікаві факти про короля поп-музики

25 червня 2024 08:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Минуло 15 років з дня смерті Майкла Джексона — цікаві деталі біографії співака
Американський співак Майкл Джексон. Фото: Associated Press
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Минуло 15 років з дня смерті короля поп-музики Майкла Джексона, і шанувальники по всьому світу продовжують оплакувати його втрату. 15-разовий володар премії "Греммі" залишив свій слід в музиці і є однією з найбільш значущих культурних фігур 20-го століття.

Новини.LIVE розкажуть читачам цікаві факти про його життя.

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Майкл Джексон почав рано виступати на сцені

Майкл був найталановитішим серед своїх братів. Його батько, Джо Джексон, дуже рано зрозумів, що хлопчик виросте чудовим співаком і танцюристом. Коли Майклу виповнилося 5 років, батько змусив його приєднатися до групи брата, яка тоді називалася "Брати Джексон". Пізніше гурт отримав назву "The Jackson 5" і став дуже популярним у 1960-х роках завдяки таким пісням, як "Who's Loving You" та "I Want You Back".

Річниця смерті Майкла Джексона — маловідомі цікаві факти про короля поп-музики - фото 1
Співак Майкл Джексон у дитинстві. Фото: globallookpress

Майкл Джексон перетворив свій будинок на парк розваг

Майкл Джексон перетворив ранчо, в якому жив, на парк розваг. Він назвав його "Неверленд" на честь острова, де жив вигаданий персонаж Пітер Пен. Сьогодні ранчо коштує близько 100 мільйонів доларів США.

Річниця смерті Майкла Джексона — маловідомі цікаві факти про короля поп-музики - фото 1
Парк розваг "Неверленд". Фото: TMZ

Майкл Джексон мріяв зіграти супергероя Marvel

Співак зажди хотів стати супергероєм. Король поп-музики ледь не купив Marvel Comics, коли вони збанкрутували у 1990-х роках. Джексон хотів зіграти Людину-павука та Професора Ікс, однак йому так і не вдалося спробувати свої сили у кіноіндустрії.

Майкл Джексон дуже любив тварин

В його парку розваг "Неверленд" був зоопарк. У ньому мешкали дві лами на ім'я Луїс і Лола, які разом із співаком відвідували його студії звукозапису. У Джексона також був шимпанзе на ім'я Бабблз, якого він дуже любив. Від актриси Елізабет Тейлор він отримав у подарунок слона, якого він назвав Алі.

Річниця смерті Майкла Джексона — маловідомі цікаві факти про короля поп-музики - фото 2
Співак Майкл Джексон із шимпанзе на ім'я Бабблз. Фото: The Hollywood reporter

Нагадаємо, популярна співачка Кеті Перрі вразила шанувальників у вишуканій сукні на подіумі Vogue World Paris. А також зірка Крістіна Агілера заспівала для дівчини російського мільярдера Владислава Дороніна.

смерть
тварини
співак
закордонні зірки
дитинство
Майкл Джексон

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