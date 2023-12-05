Выносишь из дома последнее — Козловский рассказал, как помогает ВСУ

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский в Международный День волонтера признается, что хотел бы делиться творчеством, песнями, концертами, историями из жизни. Но сейчас, рассказал артист, всего этого нет.

Об этом стало известно из социальной сети Козловского.

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Артист говорит, что очень скучает по сцене и встречам с фанатами. Но пока его реальность совсем о другом.

"Знаю, что всем тяжело. Все истощились финансово и устали донатить. И я каждый раз переступаю через себя, когда прошу у людей: давайте соберем, давайте купим. Но я каждый день на связи с собратьями, и зная, как им там, жаловаться здесь, что сложно, уже не поворачивается язык. С одной стороны жмет враг, с другой — до костей пробирает холод. Техника уничтожается и ломается. Можно неудачно выехать раз — шин нет. Или вообще авто нет. Лишь бы люди уцелели. Простуды. Мыши. Переутомление. Потери. Списки потребностей ежедневные и большие. Пока собрал, купил, отправил, отчитался — того уже не стало. Начинай сначала", — говорит певец.

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Артист рассказал, что есть те, кто сделал волонтерство бизнесом и зарабатывает на этом. Но в своей действительности он не представляет этого.

"Ты не то что не зарабатываешь, ты выносишь из дома последнее, как-то выкручиваешься, что-то додаешь, где-то просишь, чтобы отдать пацанам. Но тут у меня очень четкая мотивация: если на нашей земле воцарится враг, нафиг не будут нужны ни бизнесы, ни песни, ни концерты, ни удобства, ничего! Поэтму буду делать столько, сколько хватает сил. Сегодня Международный день волонтера. И я до зели кланяюсь тем, кто по зову сердца помогает и стал крепким тылом для наших бойцов. Символично в этот день, оставляю ссылку на сбор для собратьев", — говорит музыкант.

Козловский рассказал, что порой цель сбора – приобрести авто, но средства с него уходят и на текущие нужды – шины, утепление блиндажей, обогреватели, лекарства, зимний камуфляж, грелки, газовые баллоны, генераторы. Донат — это наименьшее, что для можно сделать для солдат. И самое большое одновременно.

Напомним, Кондратюк жестко отреагировал на мировую Козловского.

Ранее Козловский посвятил новый трек собратьям, с которыми чудом выжил на передовой.