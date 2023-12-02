Случайно произошло — Потап похвастался путешествием в Дубай

Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

После ряда скандальных историй с выездом за границу рэпер Потап снова поднял волну критики в свой адрес. На этот раз продюсер похвастался билетами в Дубай и рассказал о своей любв у этому городу.

Соответствующий пост он опубликовал в своей социальной сети.

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Потап признался, что активно помогает стране тем, что распространяет информацию о ней по миру. Многие украинцы работают в Жемчужине Востока, и Потап говорит, что он один из них.

Продюсер Потап отправился в очередную поездку. Фото: instagram.com/realpotap/

Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

"Так случайно случилось, что я лечу в Дубай в день 52-летия этого невероятного города. Города инноваций и будущего. Вы все хорошо знаете, что наша семья и наши бизнесы помогают украинцам, всеми нами доступными мероприятиями, концерты и аукционы по всему миру, цифровые продажи наших песен и видео — это все посвящено помощи ВСУ и гуманитарным миссиям в Украине. Не менее важна и информационная поддержка и распространение актульной информации об Украине в мире", — пишет Потап.

Артист поздравил город с днем рождения и отметил, что его путешествие — это "рабочая поездка со встречами, записями и съемками". Таким образом, он налаживает внешние шоу-бизнесовые связи, рассказывает и помогает Украине и украинцам.

Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Но в сети раскритиковали действия артиста, отметив, что большинство мужчин сейчас в заснеженных окопах, а некоторые могут с легкостью путешествовать по миру.

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"Во время войны можно было бы обойтись и без таких фото", — комментируют подписчики.

Напомним, Потап показал совместное видео с Каменских из-за границы на фоне слухов о разводе.

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