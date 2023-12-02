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Випадково сталось — Потап похизувався подорожжю у Дубай

2 грудня 2023 13:44
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Випадково сталось — Потап похизувався подорожжю у Дубай
Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Після низки скандальних історій з виїздом за кордон, репер Потап знову здійняв хвилю критики на свою адресу. Цього разу продюсер похизувався квитками у Дубай та розповів про своє захоплення цим містом.

Відповідний пост він опублікував у своїй соціальній мережі.

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Потап зізнався, що активно допомагає країні тим, що поширює інформацію про неї по світу. Багато українців працюють у Перлині Сходу, і Потап говорить, що він один них.

 

Продюсер Потап вирушив у чергову поїздку. Фото: instagram.com/realpotap/
Продюсер Потап вирушив у чергову поїздку. Фото: instagram.com/realpotap/

 

Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

 

"Так випадково сталось, що я лечу в Дубай у день 52 -ліття цього неймовірного міста. Міста інновацій і майбутнього. Ви всі добре знаєте ,що наша родина і наші бізнеси допомагають українцям, всіми нами доступними заходами, концерти та аукціони по всьому світу, цифрові продажі наших пісень і відео -це все підпорядковано допомозі ЗСУ і гуманітарним місіям в Україні. Не менш важлива і інформаційна підтримка та розповсюдження актульної інформації про Україну у світі", — пише Потап.

Артист привітав місто з днем народження і зазначив, що його подорож - це "робоча поїздка із зустрічами,записами та зйомками". Таким чином він налагоджує зовнішні шоу-бізнесові зв’язки, розказує і допомагає Україні і українцям.

 

Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Та в мережі розкритикували дії артиста, зазначивши, що більшість хлопців зараз у засніжених окопах, а дехто може з легкістю подорожувати світом.

"646 день війни. Він постить Дубай"

"Розчарував всю країну.."

"Під час війни можна було б обійтись і без таких фото", — коментують підписники.

Нагадаємо, Потап показав спільне відео з Каменських з-за кордону на тлі чуток про розрив.

Раніше Анастасія Приходько розповіла всю правду про минуле Потапа

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