Випадково сталось — Потап похизувався подорожжю у Дубай

Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Після низки скандальних історій з виїздом за кордон, репер Потап знову здійняв хвилю критики на свою адресу. Цього разу продюсер похизувався квитками у Дубай та розповів про своє захоплення цим містом.

Відповідний пост він опублікував у своїй соціальній мережі.

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Потап зізнався, що активно допомагає країні тим, що поширює інформацію про неї по світу. Багато українців працюють у Перлині Сходу, і Потап говорить, що він один них.

Продюсер Потап вирушив у чергову поїздку. Фото: instagram.com/realpotap/

Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

"Так випадково сталось, що я лечу в Дубай у день 52 -ліття цього неймовірного міста. Міста інновацій і майбутнього. Ви всі добре знаєте ,що наша родина і наші бізнеси допомагають українцям, всіми нами доступними заходами, концерти та аукціони по всьому світу, цифрові продажі наших пісень і відео -це все підпорядковано допомозі ЗСУ і гуманітарним місіям в Україні. Не менш важлива і інформаційна підтримка та розповсюдження актульної інформації про Україну у світі", — пише Потап.

Артист привітав місто з днем народження і зазначив, що його подорож - це "робоча поїздка із зустрічами,записами та зйомками". Таким чином він налагоджує зовнішні шоу-бізнесові зв’язки, розказує і допомагає Україні і українцям.

Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Та в мережі розкритикували дії артиста, зазначивши, що більшість хлопців зараз у засніжених окопах, а дехто може з легкістю подорожувати світом.

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"Під час війни можна було б обійтись і без таких фото", — коментують підписники.

Нагадаємо, Потап показав спільне відео з Каменських з-за кордону на тлі чуток про розрив.

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