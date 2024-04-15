Исполнилось бы 32 — Джон Траволта почтил память покойного сына трогательным фото

Актер Джон Траволта. Фото: instagram.com/johntravolta/

Актер Джон Траволта почтил память своего покойного сына Джетта Траволты трогательным постом.

Снимок звезда опубликовал в Instagram.

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По случаю 32-летия Джетта актер опубликовал фото со своей покойной супругой Келли Престон и их сыном.

Рядом со снимком Траволта написал: "С днем рождения, мой Джетт — не проходит ни дня, чтобы ты не был со мной!".

Его дочь Элла, которая неделю назад отметила свое 24-летие, также оставила комментарий под публикацией и написала: "С днем рождения Джетти".

70-летняя звезда "Криминального чтива" с супругой и сыном, которому на фото было четыре года, сфотографированы на съемочной площадке во время съемок фильма "В зависимости от любви" в 1997 году. На снимке Джетт в объятиях актрисы улыбается.

Первый ребенок Траволты скончался в январе 2009 года в возрасте 16 лет, когда семья отдыхала на Багамах. У него произошел приступ и он ударился головой о ванну в отеле Old Bahama Bay.

Престон умерла в возрасте 57 лет в июле 2020 года после борьбы с раком груди.

Траволта ранее говорил Us Weekly в 2014 году, что смерть его сына была "худшим, что случалось в его жизни".

"Правда в том, что я не знал, выйду ли из этого. Жизнь перестала быть для меня интересной, поэтому мне понадобилось много, чтобы стало лучше", — говорил актер.

Траволта и его покойная супруга родили вместе троих детей.

У пары родилась дочь Элла в апреле 2000 года и сын Бенджамин в ноябре 2010 года.

Напомним, Козловский поздравил покойного отца с днем рождения. А Зои Кравиц пришла на торжественное событие своего отца.