Віталій Козловський показав зворушливе фото з покійним батьком — фото

Український співак Віталій Козловський. Фото: instagram/vkozlovsky_music

Український співак та військовий Віталій Козловський привітав покійного батька з днем народження. Сьогодні йому могло б виповнитись 77 років.

Світлину з побажаннями зірка виклав в Instagram.

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Віталій Козловський привітав покійного батька з днем народження

Співак Віталій Козловський поділився світлиною зі своїм батьком Віталієм Сергійовичем. На ній вони святкують 74-й день народження. Артист має дуже щасливий вигляд.

"Тато, сьогодні тобі 77! Все, що ти бажав, все здійснилося… Люблю тебе! Ти завжди в моєму серці, мій янголе. А тепер я тебе бачу у своєму синочку", — привітав Козловський.

Віталій Козловський з татом. Фото: instagram/vkozlovsky_music

Артист втратив батька влітку 2021 року. Йому було 74 роки. Він мав проблеми з легенями, адже протягом життя багато курив.

Батько Козловського Віталій Сергійович. Фото: instagram/vkozlovsky_music

Нагадаємо, Віталій Козловський показав свого новонародженого сина та ніжні світлини з дружиною. Також він зізнався, що дружина була проти його мобілізації і навіть порвала повістку.