Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Віталій Козловський зворушив ніжним фото з покійним батьком arrow

Віталій Козловський зворушив ніжним фото з покійним батьком

12 квітня 2024 20:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Віталій Козловський показав зворушливе фото з покійним батьком — фото
Український співак Віталій Козловський. Фото: instagram/vkozlovsky_music
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український співак та військовий Віталій Козловський привітав покійного батька з днем народження. Сьогодні йому могло б виповнитись 77 років.

Світлину з побажаннями зірка виклав в Instagram.

Читайте також:

Віталій Козловський привітав покійного батька з днем народження

Співак Віталій Козловський поділився світлиною зі своїм батьком Віталієм Сергійовичем. На ній вони святкують 74-й день  народження. Артист має дуже щасливий вигляд.

"Тато, сьогодні тобі 77! Все, що ти бажав, все здійснилося… Люблю тебе! Ти завжди в моєму серці, мій янголе. А тепер я тебе бачу у своєму синочку", — привітав Козловський.

Віталій Козловський з татом. Фото: instagram/vkozlovsky_music
Віталій Козловський з татом. Фото: instagram/vkozlovsky_music

Артист втратив батька влітку 2021 року. Йому було 74 роки. Він мав проблеми з легенями, адже протягом життя багато курив.

Віталій Козловський з татом. Фото: instagram/vkozlovsky_music
Батько Козловського Віталій Сергійович. Фото: instagram/vkozlovsky_music

Нагадаємо, Віталій Козловський показав свого новонародженого сина та ніжні світлини з дружиною. Також він зізнався, що дружина була проти його мобілізації і навіть порвала повістку.

смерть
Віталій Козловський
День народження
родина
співак
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію