Виповнилось б 32 — Джон Траволта вшанував пам'ять покійного сина зворушливим фото

Актор Джон Траволта. Фото: instagram.com/johntravolta/

Актор Джон Траволта вшанував пам'ять свого покійного сина Джетта Траволту зворушливим дописом.

Знімок зірка опублікував у Instagram.

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З нагоди 32-річчя Джетта актор опублікував фото зі своєю покійною дружиною Келлі Престон та їхнім сином.

Поряд із знімком Траволта написав: "З днем народження, мій Джетт — не минає жодного дня, щоб ти не був зі мною!"

Його донька Елла, яка лише тиждень тому відзначила своє 24-річчя, також залишила коментар під публікацією та написала: "З днем народження, Джетті".

70-річна зірка "Кримінального чтива" з дружиною та сином, якому на фото було чотири роки, сфотографовані на знімальному майданчику під час зйомок фільму "Залежна від кохання" в 1997 році. На знімку Джетт в обіймах актриси посміхається.

Перша дитина Траволти померла в січні 2009 року у віці 16 років, коли сім'я відпочивала на Багамах. У нього стався напад і він вдарився головою об ванну в готелі Old Bahama Bay.

Престон померла у віці 57 років у липні 2020 року після боротьби з раком грудей.

Траволта раніше казав Us Weekly у 2014 році, що смерть його сина була "найгіршим, що траплялося в його житті".

"Правда в тому, що я не знав, чи вийду. Життя перестало бути для мене цікавим, тому мені знадобилося багато, щоб стало краще", — говорив актор.

Траволта та його покійна дружина народили разом трьох дітей.

У пари також народилася донька Елла у квітні 2000 року та син Бенджамін у листопаді 2010 року.

Нагадаємо, Козловський привітав покійного батька з днем народження. А Зої Кравіц прийшла на урочисту подію свого батька.