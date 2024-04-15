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Виповнилось б 32 — Джон Траволта вшанував пам'ять покійного сина зворушливим фото

15 квітня 2024 08:20
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Виповнилось б 32 — Джон Траволта вшанував пам'ять покійного сина зворушливим фото
Актор Джон Траволта. Фото: instagram.com/johntravolta/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Джон Траволта вшанував пам'ять свого покійного сина Джетта Траволту зворушливим дописом.

Знімок зірка опублікував у Instagram.

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З нагоди 32-річчя Джетта актор опублікував фото зі своєю покійною дружиною Келлі Престон та їхнім сином.

 

Поряд із знімком Траволта написав: "З днем народження, мій Джетт — не минає жодного дня, щоб ти не був зі мною!"

Його донька Елла, яка лише тиждень тому відзначила своє 24-річчя, також залишила коментар під публікацією та написала: "З днем народження, Джетті".

70-річна зірка "Кримінального чтива" з дружиною та сином, якому на фото було чотири роки, сфотографовані на знімальному майданчику під час зйомок фільму "Залежна від кохання" в 1997 році. На знімку Джетт в обіймах актриси посміхається.

Перша дитина Траволти померла в січні 2009 року у віці 16 років, коли сім'я відпочивала на Багамах. У нього стався напад і він вдарився головою об ванну в готелі Old Bahama Bay.

 

Престон померла у віці 57 років у липні 2020 року після боротьби з раком грудей.

 

Траволта раніше казав Us Weekly у 2014 році, що смерть його сина була "найгіршим, що траплялося в його житті".

"Правда в тому, що я не знав, чи вийду. Життя перестало бути для мене цікавим, тому мені знадобилося багато, щоб стало краще", — говорив актор.

Траволта та його покійна дружина народили разом трьох дітей.

У пари також народилася донька Елла у квітні 2000 року та син Бенджамін у листопаді 2010 року.

Нагадаємо, Козловський привітав покійного батька з днем народження. А Зої Кравіц прийшла на урочисту подію свого батька.

трагедія
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